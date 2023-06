Un chien intrépide fait une rencontre improbable avec un ours égaré en ville (vidéo)

Petit moment de frayeur pour la famille de Lars, un chien ayant vécu un étonnant face à face avec un ours lors de ce qui devait être une simple balade sans histoire. Les faits ont été rapportés par CBS News le lundi 19 juin.

Ils ont eu lieu le jour-même à Cohasset, près de Boston dans l’Etat du Massachussetts (nord-est des Etats-Unis).

Lars, Chien de montagne des Pyrénées, accompagnait ses maîtres en promenade le long de Jerusalem Road, entre un étang et la rivière Rattlesnake, quand le quadrupède et l’ours se sont croisés.

Les 2 animaux se sont longuement observés. Lars remuait joyeusement la queue pendant que l’ours noir (Ursus americanus), espèce d’ursidé la plus commune en Amérique du Nord, exprimait sa contrariété. « L’ours grognait, en fait, quand il s’est levé, raconte Vincent Dunn, habitant local et propriétaire du Patou. Lars, lui, remuait la queue. Vous savez, le genre de salut standard de gros chien, mais ensuite, je l’ai attrapé ».

Le père de famille craignait effectivement pour la sécurité de son ami à 4 pattes et s’est empressé de l’éloigner. L’ours, qui ne paraissait pas rassuré non plus, a préféré quitter les lieux à son tour.

Par la suite, la police de Cohasset a empêché l’animal sauvage de se retrouver sur la route. Un peu plus tard, il a été vu ailleurs dans le secteur, notamment près des chemins de fer.

Appel à la vigilance

Les forces de l’ordre ont demandé aux habitants de Cohasset et de la ville voisine de Hull de faire preuve de vigilance. Garder son chien laisse aux abords des zones à risque est le meilleur moyen d’assurer sa sécurité.

Lars n’était pas attaché à ce moment-là et la rencontre aurait pu mal tourner, mais fort heureusement, cela n’a pas été le cas.

Ce Chien de montagne des Pyrénées est suivi par quelques centaines de personnes sur le compte Instagram qui lui est dédié, mais il y a fort à parier que ce nombre augmentera considérablement les prochains jours après cet épisode. On y apprend notamment qu’il est né le 25 février 2017 et qu’il a donc 6 ans. Par ailleurs, il y est comparé à un « petit ours polaire ». Décidément, entre Lars et les plantigrades, c’est une longue histoire…

