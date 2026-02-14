Une dame âgée ouvre sa porte en pleine vague de froid et découvre une chienne abandonnée avec ses 5 chiots
Livrés à eux-mêmes et sans aucun moyen de se protéger du froid, une chienne et ses bébés se sont retrouvés devant la maison d'une inconnue. Cette dernière leur a toutefois trouvé l'aide dont ils avaient désespérément besoin. Une association est rapidement passée à l'action et mis la petite famille canine en sécurité. Elle leur cherche à présent un foyer aimant pour quelques semaines, le temps que les chiots soient prêts à voler de leurs propres ailes.
A Spring Hill dans l'Etat du Tennessee (Etats-Unis), une habitante âgée a récemment été stupéfaite de découvrir toute une famille canine devant la porte de sa maison. Une chienne et ses 5 petits venaient, en effet, d'être abandonnés dans le froid, rapportait WSMV.
Prévenue, l'association locale Rubies and Rogues a aussitôt envoyé des bénévoles sur les lieux pour prendre les chiots et leur mère en charge.
D'après Rubies and Rogues, l'abandon a été filmé par la caméra de la sonnette de la maîtresse des lieux.
La chienne a été appelée Francis par ses bienfaiteurs. Quant à ses bébés, ils répondent désormais aux noms de Pierre, Alfie, Louis, Henri et Collette (la seule femelle de la portée). Ils sont âgés de 5 à 6 semaines, donc pas encore sevrés. L'association précise néanmoins qu'ils ont commencé à manger des croquettes.
« Une fois à l’aise, elle devient votre copine »
Rubies and Rogues indique que la chienne apprécie les humains et les laisse même approcher ses chiots sans le moindre problème. En revanche, elle s'entend nettement moins avec ses congénères. « Francis est amicale et aime les gens de tous âges. Elle met un petit moment à se détendre, mais une fois à l’aise, elle devient votre copine ! » assure ainsi l'association.
Cette dernière est donc à la recherche d'une famille d'accueil n'ayant pas d'autre chien et disposée à garder les 6 canidés jusqu'à ce que les chiots atteignent l'âge d'être proposés à l'adoption, soit 8 à 10 semaines.
Francis est en plein apprentissage de la propreté et doit reprendre du poids. Elle reçoit une alimentation de qualité dans ce but. Rubies and Rogues s'engage d'ailleurs à fournir la nourriture à la future famille d'accueil.
