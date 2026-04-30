Un chien stérilisé va-t-il forcément grossir ?

Après sa stérilisation, votre chien va-t-il obligatoirement grossir ? En réalité, la prise de poids chez le meilleur ami de l’Homme n’est pas une fatalité à la suite de cette opération. Le surpoids est surtout le résultat d’un déséquilibre entre ce que votre toutou consomme et ce qu’il dépense. Notre rédaction vous donne de plus amples détails pour vous aider à y voir plus clair.

La stérilisation entraîne des changements hormonaux chez votre chien, qui influencent le fonctionnement de son organisme. Son énergie dépensée au repos diminue de 20 % après l’intervention, selon plusieurs études. Son appétit augmente en même temps, ce qui peut le pousser à réclamer davantage de nourriture. Ce double effet favorise ainsi la prise de poids.

Le vrai problème ? La ration inchangée. L’erreur la plus fréquente consiste à nourrir votre toutou comme avant. Or, si ses besoins énergétiques diminuent, mais que ses portions quotidiennes restent identiques, l’excédent calorique est stocké sous forme de graisse. Consommer plus d’énergie que nécessaire entraîne quelques kilos en trop, comme chez l’humain !

Chez un chien stérilisé, ce déséquilibre peut s’installer très rapidement. Certaines observations montrent une augmentation de 5 à 10 % du poids en seulement deux semaines sans adaptation alimentaire. Autrement dit, ce n’est pas la stérilisation en elle-même qui le fait grossir, mais l’absence d’ajustement alimentaire.

Zoom sur la balance énergétique

Pour préserver le bien-être et la santé de votre fidèle compagnon, il est nécessaire de comprendre la notion de balance énergétique :

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Lorsque les apports caloriques sont équivalents aux dépenses énergétiques, le poids du chien reste globalement stable.

Si les apports caloriques dépassent les dépenses énergétiques, l’animal prend du poids de manière progressive.

Quand les apports caloriques sont inférieurs aux dépenses énergétiques, il perd du poids.

Après une stérilisation, les dépenses diminuent mécaniquement. Il faut donc adapter les apports pour maintenir l’équilibre. Les vétérinaires utilisent souvent des formules pour estimer les besoins énergétiques à partir du poids idéal du chien, puis effectuent des ajustements en fonction de son mode de vie.

Comment prévenir la prise de poids chez un chien stérilisé ?

La stérilisation ne provoque pas directement l’obésité chez votre petit compagnon. Elle modifie simplement les paramètres physiologiques qui influencent l’équilibre énergétique. Nous vous conseillons vivement d’instaurer quelques ajustements pour garder votre chien stérilisé en pleine forme. Vous pouvez, notamment :

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