Le chien d’une vétérinaire feint d’être malade pour que sa maîtresse l'emmène sur son lieu de travail où il est sûr d'avoir une overdose de câlins (vidéo)

Nos amis canins sont pleins de ressources et ne manquent jamais d’imagination, ni de détermination lorsqu’ils ont un but à atteindre. Tenez ce croisé Pitbull / Boxer, par exemple, qui a endossé le rôle du malade imaginaire pour tenter de convaincre sa propriétaire de la laisser l’accompagner sur son lieu de travail, la clinique vétérinaire en l’occurrence. Pourquoi tient-il autant à y aller ? Pour la simple raison qu’il sait pertinemment qu’il y recevra des câlins à foison.

Les chiens sont des créatures très intelligentes. On ne vous apprend d’ailleurs rien en vous disant cela. Ils se servent parfois de leurs capacités intellectuelles particulièrement développées pour élaborer toutes sortes de stratagèmes leur permettant d’obtenir ce qu’ils veulent. Sir Bacon, lui, veut être auprès de sa maîtresse autant de temps que possible, y compris lorsqu’elle est au travail.

Comme sa propriétaire exerce le métier de vétérinaire, il peut l’accompagner fréquemment. Quand elle ne peut pas l’emmener à la clinique pour une quelconque raison, le chien n’est pas du genre à baisser les pattes. Pour lui, tous les moyens sont bons pour amener son humaine à changer d’avis.

Récemment, il a même fait semblant d’être malade pour convaincre sa « maman » de l’emmener sur son lieu de travail. Même si elle a vite compris qu’il n’était pas du tout souffrant et que Sir Bacon ne faisait que jouer la comédie pour atteindre son but, elle a fait mine de tomber dans le panneau. Elle a pleinement joué le jeu et l’a effectivement autorisé à aller à la clinique vétérinaire avec elle.



@snoopboybacon / TikTok

Guérison miracle et festival de gratouilles

Comme par enchantement, dès que le chien est arrivé, sa prétendue maladie a disparu. Sir Bacon a retrouvé toute son énergie et a profité sans la moindre vergogne des câlins et des gratouilles que les collègues de sa propriétaire lui ont offerts en masse ce jour-là.

C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 9 octobre 2024 sur le compte TikTok « @snoopboybacon » consacré au chien. La publication totalise des dizaines de milliers de vues et a été relayée par PetHelpful.

