Un chien sénior qui souffrait d'obésité peut courir de nouveau après avoir perdu près de la moitié de son poids initial

© RSPCA

De chien souffrant d’obésité morbide et totalement inactif, Trojan s’est transformé en canidé en pleine forme et plus joyeux que jamais. Le mérite revient au personnel du refuge l’ayant recueilli, qui a travaillé dur pour l’aider à perdre du poids. A présent, ses bienfaiteurs s’emploient à lui trouver une famille.

Trojan est aujourd’hui méconnaissable. Il n’a plus grand-chose à voir avec le chien obèse de 101 kilogrammes qu’il était à son arrivée au refuge Ashley Heath Animal Centre de la RSPCA, à Ringwood dans le Sud de l’Angleterre.

Une métamorphose obtenue au prix d’un an d’efforts continus de la part de toute l’équipe de l’association, qui s’est mobilisée autour de son cas, comme le rapporte The Dodo.



RSPCA

A présent, le quadrupède pèse 60 kilogrammes et le bonheur qu’il ressent est palpable. « Il lui a fallu un an, un régime très spécial et un programme d'exercices pour l'aider à perdre du poids lentement et en toute sécurité ; et il affiche maintenant presque la moitié de son poids d'origine », explique Nicola Anthony, responsable du chenil au refuge de la RSPCA.



RSPCA

Trojan n’est peut-être plus un tout jeune chien, mais il n’a pas l’intention de prendre sa retraite

Maintenant, Trojan peut à nouveau courir et jouer comme le font ses congénères. Même s’il a 10 ans et a quelques problèmes d’arthrite et de thyroïde, il ne se prive jamais de ses promenades quotidiennes et de ses séances de jeu dans le jardin de la structure d’accueil. Sa curiosité et sa joie de vivre sont ceux d’un jeunot. Le chien « n'a pas l'intention de prendre sa retraite de sitôt », ajoute Nicola Anthony.



RSPCA

Après le défi brillamment relevé de la perte de poids, place au nouveau challenge qui consiste, pour l’équipe de la RSPCA, de lui trouver une famille aimante. L’association précise qu’il s’entend plutôt bien avec les autres chiens, à l’exception de ceux qui ont tendance à s’agiter. Il préfère le calme et a énormément d’affection à donner à ses futurs maîtres.

A lire aussi : Le tendre moment entre un chien de thérapie et une patiente atteinte de démence



RSPCA