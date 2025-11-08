Un chien seul à la maison mâchouille une batterie qui prend feu, le pire est évité de justesse (vidéo)

Aux Etats-Unis, un chien qui était seul à la maison avec le chat de la famille, s’est laissé guider par sa curiosité en s’amusant avec une batterie lithium-ion. Ce geste anodin aurait pu avoir de lourdes conséquences si le système de sécurité n’avait pas permis à ses humains d’intervenir à temps.

Colton a eu une grosse frayeur, tout comme le propriétaire de ce chien d’ailleurs, qui a pu voir ce qui lui est arrivé grâce à la caméra de surveillance installée dans le salon. Une vidéo qui a également été partagée le 13 octobre 2025 par le service d’incendie et de secours de Chapel Hill en Caroline du Nord (Chapel Hill Fire Department), dont le maître fait partie en tant que pompier.

On y voit le canidé en question alors qu’il joue dans le séjour, une batterie entre les pattes. Celle-ci prend soudain feu. Effrayé, le chien à la robe bringée s’éloigne vers l’escalier. Le chat de la famille, qui était à ses côtés, en fait de même et s’empresse de monter à l’étage.

Alors que la batterie s’enflamme et embrase le tapis, Colton s’arrête brièvement sur les marches pour observer la scène, puis il finit par monter à son tour. Par chance, les flammes ne se sont pas propagées au-delà du tapis.

Son propriétaire David Sasser a reçu une alerte via le système de sécurité incendie de la maison. “J’ai eu le cœur serré, a-t-il confié à WRAL . Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait bien être et, en rentrant, j'ai découvert que le tapis avait brûlé.”

Il a ajouté que Colton et le chat étaient seuls à la maison à ce moment-là, mais la famille ne se trouvait pas bien loin et avait réagi rapidement. “Le tapis est la seule chose que nous ayons perdue”, a-t-il précisé.

Un accident évité de justesse, mais un rappel important sur les dangers des batteries

Robert Zoldos, chef des pompiers du comté de Durham (dont relève le Chapel Hill Fire Department), a tenu à souligner le risque grandissant que représentent les batteries. “Ce qui nous préoccupe vraiment, c'est la façon dont elles sont éliminées en fin de vie a-t-il déclaré à ce sujet. Cela peut entraîner de graves conséquences.”



Chapel Hill Fire Department / Facebook

“Colton est un bon chien, mais pendant que ses humains (une famille de la CHFD) étaient absents, il a fouiné sur le plan de travail et a mis la patte sur un appareil contenant une batterie au lithium-ion, peut-on lire sur la page Facebook du Chapel Hill Fire Department. La batterie dans la vidéo était chargée et avait été débranchée après utilisation. Elle ne faisait l’objet d’aucun rappel, mais elle n’était pas rangée de manière sécurisée. Colton a réussi à l’attraper, à en endommager les dispositifs de protection en la mâchouillant, ce qui a fini par provoquer un début d’incendie. Heureusement, il n’a pas été blessé, et à part quelques dégâts causés par la fumée et un tapis abîmé, la maison est en bon état. Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, nous souhaitons vous rappeler à quel point il est important de charger, stocker et utiliser les batteries au lithium-ion de façon sécurisée.”