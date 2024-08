Un chien mâchouille une batterie externe et provoque un incendie dans sa maison mais parvient à s'échapper (vidéo)

Un chien pensait avoir trouvé le jouet parfait en tombant sur une batterie. Il l’a mâchouillée sans se douter qu’il s’agissait d’une bombe à retardement. En effet, le dispositif a finalement explosé, provoquant un incendie dans le logement. Par chance, l’animal et l’un de ses congénères sont sains et saufs.

Une maison de Tulsa, en Oklahoma, a pris feu suite à l’explosion d’une batterie de lithium-ion. Les propriétaires du logement avaient omis de la ranger, n’imaginant pas que leur chien jetterait son dévolu dessus. L’animal a pris le système pour un jouet à mâcher, inconscient du danger.

Une vidéo de surveillance a capturé la scène et a été relayée par de nombreux médias, dont India Today. Le clip, devenu viral, a également fait le tour des réseaux sociaux.

Département incendie de Tulsa

Des étincelles à l’incendie

Sur les images, on découvre un chien blanc allongé sur un matelas avec un autre canidé brun à ses côtés. Les 2 sont calmes et profitent d’un moment de détente. On remarque alors que le quadrupède au pelage clair est en train de mâchouiller ce qui s’est révélé être une batterie externe.

Initialement utilisée pour recharger les téléphones portables, elle a servi de jouet de mastication pour l’animal, jusqu’à ce que des étincelles apparaissent. À force de serrer l’objet entre ses dents, le chien a provoqué un court-circuit. En voyant les petites flammes, les 2 animaux ont eu le réflexe de bondir de leur panier. La seconde d’après, la batterie s’enflammait totalement.

Un drame évité

Le logement a commencé à prendre feu, mais par chance, le service d’incendie local est vite arrivé sur les lieux et a maîtrisé l’incendie. Les chiens sont parvenus à s’extirper de la maison et ont sauvé leur vie : « Bien que la maison ait été considérablement endommagée, leurs deux chiens et leur chat ont réussi à s'échapper indemnes de la maison grâce à une chatière » déclarait un porte-parole des pompiers.

Ce récit dramatique rappelle à tous les propriétaires d’animaux qu’il est important de ne pas laisser d’objets dangereux à portée des boules de poils, lesquelles n’ont pas conscience du danger et voient la plupart d’entre eux comme des jouets ou des friandises appétissantes.