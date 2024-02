Ce Bichon marche sur un tapis pour la première fois et ne semble pas vraiment comprendre de quoi il s’agit (vidéo)

Les chiots découvrent et explorent leur environnement une fois en âge de marcher. Tout est souvent nouveau pour eux, même les choses qui nous paraissent insignifiantes. Milo, par exemple, n’avait jamais posé les pattes sur un tapis auparavant, et a été surpris par cette découverte.

Sur Reddit, la vidéo d’un adorable chiot a fait fondre les cœurs. On voit la boule de poils, un Bichon Maltais nommé Milo, découvrir un tapis à poils longs dans la maison de ses maîtres. C’était la première fois qu’il voyait une telle chose et cela l’a particulièrement excité.

Milo a rejoint Brian Fossati et sa femme, originaires du Colorado (États-Unis), quand il n’était qu’un chiot. Comme il était en période d’éducation et qu’il apprenait notamment à devenir propre, ses propriétaires avaient retiré leur tapis du sol pour qu'il ne soit pas abîmé.

@Bibs22 / Reddit

Une drôle de rencontre

Après plusieurs semaines, ils ont décrété qu’il était suffisamment discipliné pour ne pas uriner à l’intérieur du logement et ont remis le tapis en place. Lequel a vivement suscité l’intérêt du toutou : « C'était donc la première fois qu'il voyait le tapis, et c'était le plus grand changement qu'il ait vécu en vivant chez nous » déclarait Brian à Newsweek.

Ce dernier n’a pas manqué de capturer ce moment pour le partager aux internautes. Sur le clip vidéo, on voit Milo s’approcher maladroitement du tapis, l’air intrigué. Il marche dessus et semble se demander quel est ce gros amas plein de poils. Puis il se met à bondir dedans, s’allonger, se tourner et se retourner, comme totalement excité par cette nouvelle expérience.

A lire aussi : La vidéo hilarante d’un chien talentueux dansant en rythme avec son propriétaire

« Je pense qu'il essayait de comprendre ce qu'était exactement le tapis »

Brian Fossati était hilare face à la réaction de son chien : « Il essayait peut-être aussi de comprendre si c'était la même chose que lui » plaisantait l’homme. Les internautes ont aussi trouvé la réaction de Milo amusante. D’autres ont supposé que le tapis ne durerait plus longtemps maintenant qu’il avait été découvert par le quadrupède : « Ne vous attachez pas trop à ce tapis » taquinait un utilisateur de Reddit, voyant à quel point le chiot l’appréciait.

Brian a affirmé que le tapis était toujours bel et bien en place et qu'aucun incident ne l’avait abîmé. Milo l’apprécie toujours autant, même s’il est adulte désormais et qu’il le voit chaque jour.