« Maître manipulateur », ce Golden Retriever malicieux double la file d’attente pour convaincre des inconnus de lui acheter une friandise (vidéo)

Charlie est un Golden Retriever plein de malice qui sait exactement comment obtenir ce qu’il veut. Dernièrement, grâce à son charme irrésistible, il n’a pas hésité à manipuler des inconnus dans un café pour passer devant tout le monde et obtenir ses friandises préférées. Un véritable coup de maître !

Vivant au Canada auprès de sa propriétaire Lauren Lieberman, Charlie, le Golden Retriever, est une véritable star sur TikTok. Entre ses voyages, sa découverte de l'océan et ses petites crises de jalousie lorsque sa maîtresse part en vacances sans lui, il charme chaque jour des millions de fans. L’une de ces dernières vidéos montre d’ailleurs qu’il n’y a pas qu’en ligne que le toutou a du succès…

Le plus mignon des manipulateurs

Charlie a manifestement un véritable talent pour obtenir ce qu’il veut. Sa propriétaire a expliqué à Newsweek que le toutou est bien connu pour ses petites « tactiques de manipulation », surtout lorsqu’il s’agit de friandises. « Dans tous les cafés où nous allons, il double tout le monde, s’assoit devant et fait les yeux doux pour voir qui craquera en premier », raconte-t-elle.

© @laurenandcody / TikTok

Une scène filmée récemment illustre parfaitement ce comportement : dans la vidéo, Charlie se tortille d’excitation dans la file d’attente d'un café pendant que sa maîtresse lui lance, faussement sévère : « Charlie, tu ne peux pas doubler les gens ! ». Mais son charme opère rapidement. Une femme en tête de file se retourne et propose spontanément de lui acheter une friandise.

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Amusée, Lauren remercie l’inconnue tout en montrant son chien à la caméra : « Regardez comme il est manipulateur. » Lorsque Charlie comprend qu’il va bel et bien recevoir son carré de Rice Krispies, il ne peut plus contenir sa joie et se met à sautiller d’impatience. La légende de la vidéo résume parfaitement la situation : « Maître manipulateur, alias Charlie. »

Une stratégie irrésistible

Ce toutou malin a rapidement conquis le cœur des internautes qui ont visionné près de 2 millions de fois la vidéo immortalisant ses dons de manipulation.

Sa maîtresse a d’ailleurs confié : « Il est très doué pour ça », ajoutant avec amusement qu’un internaute l’a même qualifié de « vrai OG [gangster original] chercheur d’or ».

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© @laurenandcody / TikTok

Les internautes ont en effet beaucoup commenté la vidéo. Certains ont notamment plaisanté sur le « Pretty privilege » de Charlie (le « privilège de la beauté » en français qui fait référence aux avantages dont bénéficient les personnes considérées comme attirantes). D’autres ont salué la gentillesse de l’inconnue.

En définitive, avec son regard attendrissant et ses petites manœuvres pleines de charme, qui pourrait dire non à Charlie ?