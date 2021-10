Un chien senior jeté sur l'autoroute se remet en forme de façon magistrale

© Saginaw County Animal Care & Control

La transformation de Belky est incroyable. Cette chienne sénior souffrait d’obésité et d’autres maladies au moment de son abandon sur une autoroute, mais elle a trouvé la force de remonter la pente grâce à des gens au grand cœur.

Aujourd’hui, Belky n’a plus rien à avoir avec la chienne en net surpoids et malade qu’elle était avant son sauvetage, comme le raconte People.

Femelle croisée Berger Australien de 15 ans, elle avait été abandonnée sur l’autoroute Interstate 696 à Saginaw, dans l’Etat du Michigan. Un passant l’avait découverte et prévenu la police, qui en a informé à son tour le service de contrôle des animaux local. Des agents ont été dépêchés sur place et l’ont trouvée très mal en point.

Belky était obèse et infestée d’asticots. L’équipe du refuge municipal l’a prise en charge et traitée. Elle a également été mise au régime pour l’aider à perdre du poids. La chienne a ensuite été transférée au refuge de l’association Humane Society of Midland County (HSoMC).

« Nous avons vu de la lumière dans les yeux de cette chienne, qui voulait tellement être aimée et avoir droit à une seconde chance », confie Casey Nicholson, responsable à la HSoMC. Grâce aux soins et à l’affection offerts par les bénévoles, et après avoir encore perdu des kilos superflus, Belky était prête à passer à l’étape suivante : l’adoption.



Breanna Dalton

Secourue, soignée, puis adoptée

Elle n’a pas eu à attendre longtemps. A la suite d’un évènement organisé par la BISSELL Pet Foundation, 1805 animaux ont pu trouver de nouvelles familles aimantes. Belky en fait partie. Elle a été adoptée par Breanna Dalton, qui avait déjà suivi son histoire via la page Facebook de la HSoMC. Lorsqu’elle l’a rencontrée, elle a tout de suite compris qu’elles étaient faites l’une pour l’autre. La connexion a été quasi instantanée.



Saginaw County Animal Care & Control

« Je sais qu'il est plus difficile pour les chiens séniors d’être adoptés […], et j'avais le sentiment que son besoin en médicaments rendrait encore plus compliqué pour elle de trouver un foyer, raconte la nouvelle maîtresse de Belky. Je me suis sentie tellement chanceuse le lendemain quand j'ai eu le temps d'aller au refuge, et qu’elle était toujours là. »

La chienne, elle, s’est rapidement acclimatée à sa nouvelle maison. Elle passe ses paisibles journées à se blottir contre ses jouets, profiter d’agréables siestes sur son couchage orthopédique et se promener. Et quand sa propriétaire rentre à la maison, elle lui réserve toujours un accueil festif ; « elle est tellement excitée de me voir que tout son corps se tortille ».

A lire aussi : Une femme âgée effrayée par les Pitbulls change d'avis lorsque le chien du voisin lui sauve la vie (vidéo)



Breanna Dalton