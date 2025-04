Introduit tout récemment dans sa nouvelle famille, ce chiot bénéficie d’un accueil bruyant à la « Husky » de la part de ses frères et sœurs (vidéo)

Ces 2 Huskies ont offert un accueil des plus audacieux au petit Kaito venant d’intégrer la maison. Bien qu’un peu bruyant, le moment a tout de même permis au chiot de se sentir attendu et de prendre une place en tant que futur petit frère. Entre sourire et tendresse, on ne se lasse pas de visionner les images partagées par leur propriétaire.

Introduire un nouveau membre dans la famille n’a rien d’habituel. Il faut se faire à une nouvelle présence, une personnalité, un caractère. Si cela peut se dérouler tout en douceur chez certains chiens, c’est tout le contraire chez les Huskies, qui aiment procéder avec beaucoup de grandiloquence. Pour accueillir Kaito, le frère et la sœur ont fait travailler leurs cordes vocales, c’est le moins que l’on puisse dire. PetHelpful est revenu sur ce moment fort.

@tikanni.kita.n.tehya.3.sibes / Instagram

Bienvenue à toi Kaito !

Kaito est arrivé en grandes pompes dans la maisonnée. Son frère et sa sœur l’attendaient dans le salon et ont commencé à hurler à la manière de loups lorsqu’il a franchi la porte. Le bébé a été surpris en arrivant dans la pièce, mais est finalement retombé sur ses pattes. Il a tout simplement imité ses congénères et a lui aussi donné de la voix. Leur propriétaire a donc pu assister à un véritable concert à 3 voix, aussi émouvant, qu’un peu risible.

@tikanni.kita.n.tehya.3.sibes / Instagram

Un cri qui a amusé les internautes

Le cri de Kaito est en effet un balbutiement, ce qui est tout à fait normal étant donné l’âge du chiot. En voulant imiter son frère et sa sœur, le petit chien a laissé s’échapper une toute petite voix, plus proche d’un chat, ou encore d’un grincement, ce qui ajoute au potentiel mignon de la scène. On comprend que Kaito est en plein apprentissage, et qu’il est à très bonne école.

L’émotion derrière le rire

Si les images prêtent à rire, elles révèlent une autre réalité. Nous apprenons par le propriétaire que la famille a perdu récemment un chien, un autre Husky, très soudé aux 2 autres. Ce décès a été réel un bouleversement et les chiens ont d'ailleurs manifesté leur peine en hurlant ensemble à l'époque. L’arrivée d’une nouvelle boule de poils n’a donc pas eu tout à fait la même saveur. On sent en effet le frère et la sœur Huskies très enthousiastes à l’idée de permettre à un nouveau petit d’intégrer la famille.

Kaito est au meilleur endroit pour devenir un Husky digne de ce nom. Il a commencé son apprentissage dès ses premières minutes dans sa nouvelle maison.