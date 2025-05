Le désarroi d'une chienne ramenée au refuge 24 heures après son adoption laisse place à la joie quelques jours plus tard

Victime d’un malentendu, une chienne a vu son rêve de nouvelle vie s’effondrer du jour au lendemain. Derrière cette déception poignante se cache néanmoins une histoire de résilience et de seconde chance, qui redonne foi en la générosité humaine.

La maladresse de Whoopie a valu à cette chienne de vivre une immense déception. Fort heureusement, cette dernière a vite été effacée par un nouveau départ. Son histoire est rapportée par Newsweek.

Whoopie était arrivée à la Humane Society of Richland County, refuge situé à Mansfield dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), le 25 avril 2025 après l’incarcération de son ancien propriétaire. Il n’y avait personne pour prendre soin d’elle et elle avait même été emmenée chez le vétérinaire pour être euthanasiée.

En intervenant et en la prenant en charge, l’équipe de la Humane Society of Richland County lui avait sauvé la vie.



Humane Society of Richland County / Facebook

Par la suite, une nouvelle famille a été trouvée pour la chienne. Son adoption a été un grand moment pour elle, ses maîtres et les bénévoles de l’association.

Parmi ces derniers, personne ne s’attendait à la mauvaise surprise du lendemain. Les adoptants de Whoopie ont effectivement décidé de la ramener à la structure d’accueil. « Elle a été renvoyée après avoir sauté sur un petit enfant qui était tenu par un adulte, expliquait la Humane Society of Richland County. Il ne s’est passé rien de grave, mais ils craignaient que le problème ne se reproduise. C'était vraiment triste, mais nous sommes heureux qu'ils aient pris la bonne décision et nous l'aient ramenée, même s'ils pensaient que cela ne fonctionnerait pas. »

Whoopie renoue avec le bonheur

L’association a livré davantage de précisions sur l’incident sur sa page Facebook. « Au début, lorsqu'elle a rencontré une petite-fille, elle a sauté sur elle, peut-on lire dans ce post. Il n'y a pas eu de morsure et l'enfant va très bien, mais la famille ne veut prendre aucun risque. On comprend. Whoopie est une grande fille. Son adoptant était désemparé car, comme il l'avait dit, ‘c'est une si gentille fille’. Elle l'est vraiment. »

C’était un véritable coup dur pour la chienne, mais la chance lui a rapidement souri. 2 jours après cette triste annonce, la Humane Society of Richland County s’est réjouie du grand nombre de demandes d’adoption reçues pour Whoopie. Elle a finalement été adoptée par un couple le 13 mai.

