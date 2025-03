Un homme en voiture et son chien voyageur embellissent les journées de ceux qu’ils croisent

Une photo postée sur X par l’utilisatrice @damnyanti et partagée par News 18 est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle témoigne du lien solide qui unit un homme et son chien, 2 voyageurs aguerris. Dans la section des commentaires, certains ont affirmé avoir croisé le chemin de ces amis.

La femme a rencontré le duo dans la ville de Bangalore, en Inde. D’après ses informations, l’homme serait un chauffeur transportant les personnes faisant appel à ses services. Dans la voiture, la bonne humeur est garantie puisqu’il voyage avec son chien et fidèle ami nommé Jackie.

@damnyanti / X

La boule de poils noire accompagne son propriétaire partout, et ce, depuis qu’elle a 4 jours : « Mon ami prend son chien (il s'appelle Jackie) avec lui dans la voiture. Ce petit est avec lui depuis qu'il a 4 jours et maintenant, ils voyagent ensemble partout », partageait l’utilisatrice de X. Le quadrupède est donc un fervent voyageur qui n’a certainement plus peur de partir à l’aventure !

Il est quotidiennement avec la personne qu’il aime le plus au monde depuis son plus jeune âge et nous ne pouvons imaginer le lien qu’ils ont construit. Leur belle complicité a beaucoup ému les internautes, qui ont découvert la photo du toutou le 22 février dernier. Ils ont exprimé leur tendresse pour les amis dans la section des commentaires : « Cela remplit mon cœur de joie », écrivait une personne après avoir vu la photo.

my auto wale bhaiyya has his dog( name is Jackie ) with him in the auto; this kid has been with him from when he was 4 days old and now they travel together everywhere????



Does this call for a @PeakBangalore moment?? pic.twitter.com/Cre4g6Cd5S

A lire aussi : Un Goldendoodle échoue de peu à devenir chien d'assistance, mais trouve un rôle sur-mesure au commissariat de police où travaille son maître