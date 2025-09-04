Un chien se blesse en tentant de s'échapper de la voiture surchauffée dans laquelle il était enfermé, la police intervient à temps

En plein été, les alertes se multiplient, mais certains continuent d’agir avec une négligence tragique. A Metz, un chien a frôlé le pire après avoir été laissé dans une voiture en pleine canicule. Sans l’intervention rapide et salvatrice des passants et des forces de l’ordre, l’issue aurait pu être dramatique pour le toutou, qui était, en plus, blessé au museau.

Hélas, ce n’est pas la première fois qu’un chien est abandonné seul dans une voiture en plein soleil, et ce, malgré les nombreux rappels des autorités et des associations de protection animale sur les dangers d’un tel geste.

Parfois, les secours arrivent trop tard, mais fort heureusement, cela n’a pas été le cas pour le canidé dont il s’agit ici et qui a été sauvé le mardi 19 août 2025.

La détresse du Berger Australien avait attiré l’attention de passants, alors qu’il était à bord du véhicule de son maître et souffrait de la chaleur extrême qui y régnait. La voiture était garée rue Georges Ducrocq dans le quartier de Queuleu à Metz (57), d’après France Bleu .

Suffoquant, déshydraté, le malheureux quadrupède était dans un tel état de désespoir qu’il s’est blessé en tentant de s’extirper du véhicule. Il s’est, en effet, coincé le museau dans le montant en portière.



François Grosdidier / Facebook

“Irresponsable et impardonnable”

Il saignait abondamment lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux. Ce sont des agents de la police municipale, dont une patrouille de l’unité routière venait d’être prévenue par les témoins, qui sont intervenus. Des précisions livrées par François Grosdidier, maire de Metz, dans une publication Facebook.

Enfin libéré, le chien a bu de l’eau, puis a été emmené chez le vétérinaire pour être examiné et soigné. Sa température corporelle était alors de 41°C, alors qu’elle doit se situer entre 38 et 39°C. Grâce à sa prise en charge rapide, il devrait s’en remettre.

“Ces interventions deviennent répétitives, a dénoncé François Grosdidier dans son post. On ne doit laisser en aucun cas un animal, et encore moins un enfant, dans une voiture sous le soleil. C’est irresponsable et impardonnable !“