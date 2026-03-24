Disparu pendant 10 ans, un chien est restitué à ses propriétaires grâce à l'actualisation de sa puce d'identification (vidéo)

10 ans après sa disparition, Forty Cal a finalement retrouvé sa famille grâce à sa puce d’identification restée à jour, prouvant l’efficacité de ce dispositif sur le long terme. Une histoire émouvante et qui rappelle qu’un simple geste peut tout changer, même après une décennie.

Ils n'avaient jamais baissé les bras et veillaient même à ce que les informations de sa puce d'identification soient à jour, mais ils ont été plus que surpris par cet appel téléphonique nocturne leur annonçant que leur chien venait d'être retrouvé après une décennie d'absence. Forty Cal, canidé désormais sénior, est en effet de retour auprès des siens grâce à ce petit dispositif de la taille d'un grain de riz qu'il a sous la peau, rapportait 28/22 News le lundi 23 mars.

En 2016, Jourdyn Koviac et Dan Raich habitaient Philadelphie en Pennsylvanie (Etats-Unis). C'est là que leur chien Forty Cal avait disparu, alors qu'il était censé se trouver dans le jardin. Avait-il fugué ? Avait-il été enlevé ? Ces questions restent sans réponse à ce jour.

« Je pensais toujours à lui »

Ses propriétaires l'avaient longtemps cherché. Ils avaient distribué des affichettes, posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux et multiplié les coups de fil… Sans résultat. La famille avait ensuite déménagé à Dallas, au Texas.



Dawn Timmeney FOX 29 / Facebook

Malgré tout, Jourdyn Koviac et Dan Raich n'avaient jamais renoncé à l'espoir de revoir Forty Cal. Ils mettaient régulièrement ses informations d'identification à jour, la dernière actualisation ayant été effectuée en janvier 2026.

« Je voyais des photos sur Facebook de chiens qui lui ressemblaient, et je pensais toujours à lui, raconte Dan Raich à 28/22 News. C’était notre premier chien, donc je le gardais toujours à l'esprit ; je me demandais sans cesse ce qui lui était arrivé. »

Le dimanche 22 mars 2026, 10 ans après le départ de Forty Cal, le couple a reçu un appel inattendu de la part du refuge ACCT Philly, à Philadelphie. « A 21h21, ils ont appelé, et j’ai cru à une mauvaise plaisanterie, confie Jourdyn Koviac. Je lui ai dit ça, je lui ai dit : “C’est une blague ?” Et il a répondu : “Non madame, nous avons votre garçon”. »

Le quadrupède venait d'être découvert à quelques rues de leur ancienne maison. Ses humains n'en revenaient pas… Ils ont fait le long voyage avec leur fils pour des retrouvailles pleines de joie et d'émotion. La scène a été filmée et la vidéo publiée sur la page Facebook d'ACCT Philly. La voici :

Après 10 années de séparation, le chien n'a évidemment pas tout de suite reconnu ses maîtres. On peut d'ailleurs l'entendre pleurer, ne comprenant pas ce qu'il faisait dans le hall d'accueil du refuge en compagnie de ces personnes. Il aura besoin de temps pour se réhabituer à la présence de Jourdyn Koviac, Dan Raich et leur enfant.

« Cette histoire est incroyable, mais c’est aussi un rappel important : la puce fonctionne, même des années plus tard. Les colliers tombent, les médailles se perdent, mais une micropuce est permanente », peut-on lire dans la publication d'ACCT Philly.

L'importance de l'identification et de la mise à jour des informations

En France, l’identification des animaux de compagnie (chiens, chats, furets) est une obligation légale inscrite dans le Code rural. Elle doit être réalisée avant l'âge de 4 mois pour les chiens et 7 mois pour les chats, ainsi qu'avant toute cession (vente ou don). Elle consiste à attribuer à l’animal un numéro unique enregistré dans le fichier national (I-CAD), soit par tatouage (de moins en moins utilisé), soit le plus souvent par puce électronique, un dispositif de la taille d’un grain de riz injecté sous la peau par un vétérinaire.

Cette puce contient un code lisible avec un scanner et permet de relier officiellement l’animal à son propriétaire tout au long de sa vie.

Enfin, le propriétaire doit impérativement mettre à jour ses coordonnées (adresse, téléphone, etc.) dans la base I-CAD en cas de changement (déménagement…), afin de garantir l’efficacité du dispositif, notamment en cas de perte où un animal identifié a significativement plus de chances d’être retrouvé. C'est précisément ce que les maîtres de Forty Cal ont fait et ce qui leur a permis de le retrouver après une si longue séparation.

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Dawn Timmeney FOX 29 / Facebook