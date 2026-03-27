Un chien sauvé de justesse après avoir avalé des morceaux de saucisse piégés avec des aiguilles lors d'une promenade sur la plage

Une simple promenade sur une plage basque a pris une tournure angoissante pour Otis, un Lévrier, après avoir avalé un morceau de saucisse contenant des aiguilles. Grâce à une intervention rapide en clinique vétérinaire, le chien a pu être sauvé, tandis que ses maîtres portent plainte et alertent sur un autre piège similaire.

Parents depuis peu, Sophie et Sébastien habitent Anglet (64) depuis 6 mois et ont déjà leurs habitudes et repères dans la commune basque, notamment avec leur chien Otis qu'ils promènent régulièrement sur la plage des Corsaires.

Toutefois, le couple préfère désormais éviter le site, la dernière sortie au bord de l'Atlantique ayant bien failli tourner au drame pour leur ami à 4 pattes, rapportait France Bleu le jeudi 26 mars.



© Radio France - Céline Arnal

L'incident a eu lieu le mercredi 25 mars. Ce matin-là, comme à leur habitude, ils ont emmené le Lévrier se dégourdir les pattes sur cette même plage quand ils l'ont vu avaler quelque chose. Ce qu'ils ont d'abord pris pour un morceau de pain était, en fait, bien plus dangereux.

« Sébastien a réussi à le prendre de sa bouche, mais il y avait une aiguille qui était bloquée dans la gorge, raconte Sophie à France Bleu. C'était absolument horrible. »

Les propriétaires du chien l'ont immédiatement emmené à la clinique vétérinaire. Les radiographies ont révélé qu'il venait d'ingérer 2 aiguilles, qui ont finalement été extraites en toute sécurité par endoscopie. Elles avaient été placées dans un morceau de saucisse, manifestement dans un acte délibéré et malveillant.

Otis tiré d'affaire, un autre chien piégé

Le couple a passé une véritable nuit d'angoisse, sans pouvoir trouver le sommeil, jusqu'à l'appel de la clinique leur annonçant qu'Otis était sauvé. « On a de la chance. Il va très bien, donc on est content », dit Sébastien.

Les maîtres d'Otis, qui avaient déjà prévenu les forces de l'ordre, ont prévu de déposer plainte ce vendredi matin.

D'après France Bleu, un autre chien aurait été attiré par un morceau de saucisse piégé sur la plage des Corsaires. On n'en sait pas plus à son sujet pour le moment.



Aurélien Laborde / Facebook

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Les incidents comme celui vécu par Otis rappellent qu’il est important de rester vigilant lors des sorties, à la plage comme ailleurs. Voici quelques conseils pour limiter les risques :