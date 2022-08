Un Labrador frôle le pire après avoir mangé du pain moisi, ses propriétaires incitent à la prudence

Un Labrador Retriever a dû passer 10 jours en clinique vétérinaire après avoir été empoisonné par du pain moisi, rapportait la BBC.



Ashlands Veterinary Practice

Appelé Indy, le chien à la robe noire et âgé de 6 ans accompagnait ses maîtres en randonnée sur le site montagnard d’Ilkley Moor dans le Yorkshire de l’Ouest (nord de l’Angleterre). Sa propriétaire Kerry Gibbons raconte qu’il s’était brièvement éloigné pour s’enfoncer dans la broussaille. Elle l’y avait suivi pour y découvrir un sac poubelle contenant du pain couvert de moisissure.

Le quadrupède venait d’en manger. Une demi-heure plus tard, il était pris de tremblements et perdait quasiment connaissance. Indy a aussitôt été emmené aux urgences vétérinaires.

A la clinique Ashlands Vets, on a rapidement compris qu’Indy souffrait d’une intoxication, très probablement causée par les champignons contenus dans l’aliment moisi.

« L'un des pires moments de ma vie »

Le chien y est resté sous observation pendant 10 jours. Il a même dû être placé dans un coma artificiel, en raison de l’intensité de ses crises. Heureusement, il y a survécu et a pu rentrer auprès des siens.

« C'était l'un des pires moments de ma vie, confie Kerry Gibbons. Indy est un membre très aimé de la famille. Il avait laissé un si grand vide dans la maison ».

Ashlands Veterinary Practice

La famille d’Indy et les vétérinaires demandent aux randonneurs et pique-niqueurs de ne pas jeter leurs ordures n’importe où, ainsi qu’aux propriétaires canins de se montrer prudents vis-à-vis de ces dernières. D’après Kerry Gibbons, beaucoup ignorent que le pain moisi est dangereux pour les chiens et peut même leur être fatal.