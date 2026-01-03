Quand l'amie féline de ce chien accouche de chatons, il devient tout naturellement leur "oncle sympa" et trouve sa vocation

Dans certaines familles d’accueil, les élans de tendresse viennent parfois de là où on les attend le moins. Entre les pattes de Mycroft, un chien au cœur immense, bien des chatons trouvent ainsi réconfort et sécurité. Aux côtés d’Izzy, bénévole passionnée et habituée à recueillir des boules de poils en détresse, il s’est façonné un rôle unique, celui du protecteur attentionné, toujours prêt à entourer les nouveau-venus de douceur et de bienveillance. Une relation touchante qui révèle toute la sensibilité de ce compagnon hors du commun.

Quand la nounou préférée de chatons en détresse est un chien, on ne peut que ressentir de l’admiration pour ce dernier. C’est précisément ce qui caractérise Mycroft, l’un des amis à 4 pattes d’une mère d’accueil bénévole prénommée Izzy et se faisant appeler “The Wander Pets” sur les réseaux sociaux.

Cette dernière est également propriétaire d’une chatte répondant au nom d’Enola. Izzy explique qu’elle avait recueilli et adopté la féline en premier, alors qu’elle n’était encore qu’un tout petit chaton. Peu après, elle avait secouru Mycroft, lui aussi très jeune et vulnérable à l’époque.



The Dodo

Une amitié solide

Ses 2 compagnons à fourrure avaient grandi côte à côte et sont très vite devenus d’inséparables amis. Mycroft et Enola font absolument tout ensemble ; ils dorment l’un à côté de l’autre, jouent, font des bêtises… Leur complicité n’a fait que se renforcer au fil du temps.

Enola est tombée enceinte avant que sa bienfaitrice n’ait le temps de la stériliser. Après la mise bas, lorsqu’Izzy a présenté les chatons à Mycroft, le chien est resté figé, comme s’il ne savait pas vraiment ce qu’il devait en penser.



Rapidement, toutefois, son attitude à leur égard a complètement changé. “En fait, lorsqu’il a réalisé qu’il s’agissait des chatons d’Enola, il est devenu fou de joie”, raconte, en effet, sa maîtresse à The Dodo , qui partage cette belle histoire en vidéo.



Un “tonton” affectueux et protecteur

Izzy ajoute que le canidé “remuait la queue et sautillait dans tous les sens”. Très affectueux envers les bébés de son amie féline, il s’est mis à les lécher et à veiller sur eux.



Quand ils ont été stérilisés, il s’est montré encore plus protecteur à leur égard, veillant notamment à ce qu’ils ne se fassent pas mal en montant les escaliers.

Mycroft est devenu, en quelque sorte, leur “oncle sympa”, dit Izzy. Désormais, il en fait de même avec tous les chatons que celle-ci accueille.