Abandonnée car ses propriétaires ont eu un bébé, cette chienne de 8 ans espère une nouvelle famille prête à l’aimer sans condition

Les personnes qui abandonnent leurs animaux essayent toujours de trouver une bonne excuse… Au Royaume-Uni, une chienne nommée Ally a été rejetée par sa famille après l’arrivée d’un bébé. Ses bienfaiteurs ont récupéré les morceaux brisés de son cœur pour tenter de le réparer.

Trop nombreux sont les chats, les chiens ou même les NAC (nouveaux animaux de compagnie, comme les rongeurs et les reptiles) à devenir « animal non grata » dans ce qu’ils pensaient être leur foyer pour toujours.

Si certains sont directement abandonnés au refuge, d’autres sont malheureusement jetés comme de vulgaires déchets dans la nature. Tristes, effrayés et livrés aux multiples dangers de l’extérieur, ces cœurs brisés ont parfois la chance de rencontrer des âmes bienveillantes, qui se donnent pour mission de leur offrir un nouveau départ dans la vie.

Une chienne abandonnée après l’arrivée d’un bébé

De l’autre côté de la Manche, une femelle Greyhound répondant au nom de Ally a poussé les portes du Clarks Farm Rescue Centre après avoir été abandonnée par les siens. Les raisons avancées ? Sa prétendue mésentente avec le petit dernier de la famille. Comme le révèle une vidéo publiée sur TikTok et relayée par le média Newsweek, la chienne de 8 ans « ne supportait pas l’arrivée du nouveau bébé ».

Qualifiée de compagne douce et gentille par les membres de l’organisme, Ally avait toutefois du mal avec les autres toutous. De plus, cette nouvelle vie au refuge la stressait particulièrement.

Ses bienfaiteurs, qui craquaient pour ses jolies prunelles expressives rappelant celles d’un chiot et son adorable côté joueur, lui cherchaient un foyer aimant et responsable, composé uniquement d’adultes, voire avec des adolescents.

Place aux larmes de joie

Pendant un certain temps, la pauvre Ally a souvent été négligée par les visiteurs en raison de son âge avancé et de son pelage noir. Eh oui, les chats à la robe reflétant la nuit ne sont pas les seuls à être victimes de préjugés…

« Vrai petit bijou caché », comme la surnomment les bénévoles, Ally a attendu dans son chenil l’arrivée du bonheur absolu. Rassurez-vous, une nouvelle vidéo publiée sur TikTok a révélé une merveilleuse nouvelle : la chienne a mis la patte sur la famille de ses rêves !

De nombreux internautes, qui avaient suivi son séjour au refuge, ont exprimé leur joie. « Ally, ton petit visage va me manquer, mais je suis tellement contente que tu ailles dans une si belle famille ! Tu le mérites », commente une utilisatrice du réseau social. « Mes larmes de tristesse ont laissé place à des larmes de joie. Je lui souhaite une vie merveilleuse », confie une autre personne émue par cette belle adoption.