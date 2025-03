Bloqué dans un tuyau d’évacuation, ce chien parvient à se libérer grâce à… l’odeur d’une saucisse

Lesley profitait d’une belle balade ensoleillée avec ses 2 chiens Woodey et Quincey lorsqu’elle les a perdus de vue le temps de quelques secondes seulement. Si elle ne s’est pas inquiétée tout de suite, elle a rapidement commencé à paniquer en entendant les aboiements prononcés de Quincey. En arrivant sur place, elle s’est rendue compte que ses 2 toutous, âgés de 8 ans, étaient tombés au fond d’un tuyau d’évacuation. Après beaucoup d’efforts, Quincey a pu sortir de lui-même mais Woodey, quant à lui, était beaucoup trop loin… “Le bruit et l'écho provenant de l'intérieur du tuyau donnaient l'impression que Woodey avait du mal à respirer, alors j'ai vite appelé le 999”, a expliqué Lesley auprès du média MyLondon.

© LFB

Par l’odeur, alléché…

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils ont immédiatement entrepris de scier le tuyau afin de se rapprocher du pauvre chien coincé. “Nous avons décidé de casser le tuyau. Notre principale priorité était de ne pas effrayer le chien et de nous assurer qu'il était absolument en sécurité”, a raconté l’agent de la station d’Addington Ray Foster. En parallèle, une caméra a été utilisée pour localiser précisément l’emplacement de Woodey. Puis, le fils de Lesley est également arrivé sur place avec une saucisse de Francfort, pour tenter d’appâter le toutou et ainsi le convaincre de sortir… Une méthode étonnante qui a finalement fonctionné puisque le bruit du marteau et l’odeur de la saucisse ont aidé Woodey à remonter le tuyau et à se libérer.

© LFB

“Les pompiers ont été brillants et ont fait un excellent travail. Nous étions tellement soulagés qu’ils aient pu le sauver !”, a déclaré Lesley avec reconnaissance. Aujourd’hui, Woodey et Quincey vont bien et sont complètement remis de cette mésaventure. Quant aux pompiers de Londres, ils encouragent les gens à faire appel à eux pour sauver leurs animaux. “Les pompiers aiment aussi les animaux et sont prêts, disposés et capables d’aider les animaux en détresse ou blessés. La dernière chose que nous souhaitons c’est que les gens se mettent en danger en essayant eux-mêmes de sauver leur animal. Mais nous encourageons les gens à appeler la RSPCA en premier lieu et nous les aiderons si notre équipement spécialisé est nécessaire, comme dans ce cas”, a assuré un porte-parole des pompiers de Londres. Plus de peur que de mal donc !