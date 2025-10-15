Un chien s’affole au milieu de la nuit et sauve son maître qui comprend trop tard qu’un incendie vient de se déclarer chez lui

Dans la nuit de lundi à mardi, une famille belfortaine a échappé au pire grâce au comportement inhabituel de son chien. Ce dernier, en état d’alerte, a attiré l’attention de son maître sur l’incendie qui venait de se déclarer dans son garage.

On ne compte plus le nombre de fois où un chien s’est rendu compte d’un danger avant tout le monde et a ainsi sauvé tous les membres de son entourage en les alertant, en particulier dans des cas d’incendies. C’est ce qu’a fait l’ami à 4 pattes de Dominique Rossé, un habitant de Phaffans dans le Territoire de Belfort, dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre, rapportait L’Est Républicain .

Le héros à fourrure s’appellerait Cooper, si l’on se fie au commentaire d’une internaute se présentant comme la belle-sœur de Dominique Rossé sous la publication Facebook du média régional.

“Il paraissait affolé”

Peu après minuit, l’homme se trouvait dans salon quand Cooper s’était mis à aboyer de manière insistante. Le canidé n’était clairement pas dans son état normal et cherchait à attirer l’attention de son humain sur le péril qui les guettait. “J’avais beau lui ordonner d’arrêter, il recommençait. Il paraissait affolé. Son comportement a fini par m’inquiéter”, raconte Dominique Rosset à L’Est Républicain.



Il a bien eu raison de se fier à l’instinct du brave chien. Il est sorti voir ce qui se passait et a effectivement constaté qu’un incendie venait d’éclater dans la toiture du garage de sa maison, située rue de la Tannerie.

Dominique Rosset a à peine eu le temps de sortir sa voiture, puis il a tenté de lutter contre les flammes avec un tuyau d’arrosage en attendant l’arrivée des secours. Ces derniers l’ont rejoint assez rapidement et en masse ; 32 pompiers venus de différents centres environnants (Montreux-Château, Les Tourelles, Delle…) ont effectivement été mobilisés sur cet incendie.

Les soldats du feu ont dû travailler d’arrache-pied pendant près de 4 heures pour venir à bout des flammes et sécuriser les lieux.

“Si mon chien n’avait pas été là…”

Le garage a été en grande partie détruit. L’incendie aurait été provoqué par l’entrée en contact du système d’éclairage - endommagé - à détecteur de mouvement avec l’une des poutres de la toiture.

Fort heureusement, les dégâts ne sont que matériels, et c’est en grande partie grâce à l’alerte donnée par Cooper. “Si mon chien n’avait pas été là, nous serions peut-être plus là pour en parler”, estime, en effet, Dominique Rosset.

Les membres de la famille ont été examinés sur place par les secours et aucun d’eux n’a eu besoin d’être hospitalisé.

“Ça fait mal au cœur de voir mon garage dans cet état, poursuit le propriétaire de Cooper. Quand nous avons emménagé ici, il n’y avait qu’un appentis. Avec mon père, j’ai construit ce garage avec une belle charpente. Il faudra tout recommencer.”

Le chien, lui, a eu un comportement exemplaire, et ses humains peuvent être fiers de lui.