Marquée par le souvenir de son adoption, cette chienne réagit immédiatement lorsque sa maîtresse porte ce vêtement bien particulier (vidéo)

C’est indéniable, les animaux sont doués de sentiments. Et même si certains peuvent encore en douter, une récente vidéo postée sur Instagram permet de prouver que nos compagnons à 4 pattes sont capables de réagir à des stimuli bien particuliers leur rappelant des souvenirs heureux.

Kailynn West est une musicienne vivant à Los Angeles (États-Unis). En novembre 2024, elle a pris la décision d’adopter une boule de poils et s’est donc rendue au Helen Woodward Animal Center de San Diego. Là-bas, elle a fait la connaissance de Birdie, une chienne si timide qu’elle s’est immédiatement réfugiée dans un coin de son box lorsqu’elle a vu Kailynn pour la première fois. Nullement dissuadée par cette expérience, la jeune femme est revenue le lendemain, vêtue de son pull vert-jaune vif – le vêtement et sa couleur sont importants. Quelques dizaines de minutes plus tard, Birdie était adoptée et se dirigeait vers sa nouvelle maison, finissant même par s’endormir sur sa maîtresse.



© @tinystills / Instagram

Après plusieurs mois de cohabitation, Kailynn a remarqué un phénomène étrange, qu’elle a raconté à Newsweek . En effet, la jeune femme s’est aperçue que sa chienne réagissait systématiquement au même pull qu’elle portait le jour de l’adoption. Pour appuyer son propos, elle a filmé une expérience où elle porte successivement 2 pulls différents auxquels Birdie est complètement indifférente. En revanche, au moment de montrer le troisième pull, Kailynn n’est pas encore revenue devant la caméra que sa petite chienne commence déjà à réagir. Une fois assise à côté de sa boule de poils, celle-ci lui montre alors tout son amour.

Il y a un autre signe qui tend à renforcer l’expérience de Kaylynn. En effet, lorsqu’elle ou ses amis reviennent du refuge où a été adoptée Birdie, celle-ci court se cacher dès qu’elle sent cette odeur qu’elle ne connaît que trop bien.

Selon un article du magazine en ligne Dogster, il semblerait que, si les chiens ont une mémoire à court terme peu développée, ils possèdent en revanche une très bonne mémoire associative. Ils ont ainsi la capacité d’associer des émotions, des sentiments ou des expériences à différents éléments tels qu’une personne, un lieu ou, comme dans le cas de Birdie, un objet.