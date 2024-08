Un chien déclenche un incendie, sa famille partage son expérience pour prévenir les accidents

La plupart des propriétaires de chien savent qu’ils ne doivent rien laisser d'alléchant chez eux pendant qu’ils s’absentent et que leur boule de poils reste seule à la maison. Malgré leur attention, un objet insignifiant peut séduire les canidés et entraîner un drame. Chez les Diluzio, un simple papier a été le point de départ d’un incendie ravageur.

Chris Diluzio et ses proches ont perdu de nombreux biens, mais surtout leur maison au cours du mois d’août. Cette famille originaire de l’Ohio, aux États-Unis, a dû être temporairement relogée après qu’un incendie ait ravagé une bonne partie de son domicile. L’auteur de l’incident n’est autre qu'Harvey, son chien.

Chris et son épouse Jennifer l’ont découvert sur les caméras de surveillance donnant à l’intérieur de leur maison. Leurs enfants et eux-mêmes étaient absents lorsque le feu s’est déclaré. Un voisin a remarqué la fumée tandis qu’il se rendait à l’hôpital et s’est empressé d'entrer, car il savait que des animaux vivaient sur place.

Des images déroutantes

Il était déjà presque impossible de pénétrer dans le logement, mais les animaux ont pu s’enfuir par la porte ouverte. En revanche, malgré la réactivité du voisin et celle des pompiers par la suite, le logement a subi de nombreux dégâts. Lesquels ont été constatés par la famille Diluzio lorsqu’elle est rentrée chez elle.

Les flammes ont saccagé la cuisine et plusieurs chambres, rapportait News 5 Cleveland. Totalement bouleversés, les Diluzio ont tenté de comprendre ce qui a bien pu provoquer l’incendie et ont rapidement eu la réponse en visionnant leur caméra.

Sur les images, on découvre le chien Harvey debout contre la gazinière. Il allume celle-ci par mégarde en s’appuyant sur les boutons. Malheureusement, des papiers scolaires avaient été laissés sur celle-ci. Ils se sont enflammés et l’incendie a pris de l'ampleur.

En laissant les feuilles sur la gazinière, les Diluzio n’imaginaient pas une seule seconde qu’un tel incident pourrait se produire. Malgré cela, Chris a essayé de trouver du positif dans ce drame : « Nous avons perdu toutes nos affaires, mais les chats et les chiens s'en sont sortis vivants, et c'était tout ce qui m'inquiétait » a-t-il déclaré.

Il dort actuellement à l’intérieur d’une caravane dans son allée tandis que sa femme et ses enfants sont à l’hôtel. Tous pourront retourner chez eux « dans 6 à 8 mois » selon le témoignage du père. Lequel espère encore pouvoir récupérer des affaires qui lui tiennent à cœur.