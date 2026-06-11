Un chien retrouve vivante sa soeur perdue qui avait été ensevelie dans un terrier de lapin

En mai dernier, au Royaume-Uni, les 2 chiens de type Terrier de Glynis Elgey s’étaient enfuis de la maison. Inquiète leur propriétaire était restée sans nouvelles d’eux jusqu’au retour de l’un des chiens. Mais la femelle baptisée Krakka demeurait introuvable, si bien que Glynis a fait appel à Steve Priestman, de Drone SAR for Lost Dogs UK afin de l’aider. Avec un drone, il a survolé la zone jusqu’à remarquer que le Terrier mâle semblait attiré par un terrier de lapin. Après avoir creusé une ouverture, l’équipe s’est aperçue que Krakka y était coincée. Libérée, la chienne est de retour chez elle saine et sauve.

C’est une fugue qui aura causé quelques frayeurs à Glynis Elgey, une habitante du Royaume-Uni, quand, attirés par les grands espaces, ses 2 chiens Terriers s’étaient échappés de la maison, le mois dernier. Mais seul l’un des 2, le mâle, était rentré le soir même, laissant Glynis inquiète, bien que soulagée du retour de son toutou.

The Dodo

Krakka demeurait introuvable

Face à cette disparition, Glynis s’est retrouvée démunie, si bien qu’elle a dû faire appel à un expert : Steve Priestman, de Drone SAR for Lost Dogs UK , une organisation proposant un service gratuit et qui utilise des drones pour localiser les animaux de compagnie disparus. « Nous avons immédiatement commencé à fouiller les terres agricoles et la campagne environnante. Mais il n'y avait toujours aucun signe d'elle », précisait Steve au média The Dodo . Cependant, les heures défilaient, la zone de recherches était élargie, et Krakka restait introuvable. Mais alors qu’ils s’apprêtaient à abandonner, les membres de Drone SAR ont remarqué l’attitude étrange du compagnon canin de Krakka…

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Le chien semblait « obsédé »

Près d’un groupe de terriers de lapins, le Terrier ne cessait de renifler et tourner autour. « C’est là que nous avons compris que Krakka était coincée sous terre », expliquait Steve Priestman. L’équipe a alors décidé de creuser à mains nues et a très vite aperçu le museau de Krakka. En revanche, il leur était impossible de la faire sortir, car elle était coincée sous d’épaisses racines d’arbres. Il leur a fallu retirer l’une d’elles, qui était enroulée autour de l’abdomen de la chienne, avant que Krakka ne puisse s’extirper de ce piège.

The Dodo

Saine et sauve, la chienne s’est précipitée vers sa maîtresse, qui l’a par la suite conduite chez un vétérinaire afin de s’assurer qu’elle n’avait aucune blessure. Krakka était de retour chez elle, grâce au flair de son compagnon canin et de l’énergie déployée par l’équipe de Steve Priestman. « Nous étions tous tellement soulagés. C'était un sentiment incroyable de savoir qu'elle allait s'en sortir et qu'elle allait retrouver sa famille », affirmait ce dernier.

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L’info Woopets : pourquoi les Terriers sont-ils attirés par les terriers de lapins ?

S’il existe différentes variantes de Terriers (Jack Russell Terrier, Parson Russell Terrier, West Highland White Terrier, Fox Terrier, etc.), tous ont en commun un fort instinct qui les pousse à creuser la terre et à explorer les terriers.