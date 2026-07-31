Ce Labrador de 10 ans sauvé d'un éleveur qui le gardait dehors se reconstruit au refuge malgré le manque d'intérêt des adoptants (vidéo)

Après un passé marqué par l’isolement et l’absence totale de confort, Glen découvre enfin les petits bonheurs d’une vie de chien, comme sa toute première baignade. A 10 ans, ce Labrador attend désormais qu’une famille lui offre l’adoption qui lui a toujours échappé.

Dans les refuges, les chiens séniors ont plus de difficultés que les pensionnaires plus jeunes à intéresser les adoptants. Glen en sait quelque chose. Âgé de 10 ans, cet adorable Labrador Retriever vit depuis peu dans la structure d'accueil de l'association Saving Sage Animal Rescue, située à Lauderhill, en Floride (Etats-Unis). Il espère toujours trouver une famille aimante pour la vie.



@rescuewithme / TikTok

Le quadrupède apparaît dans une vidéo TikTok alors qu'il était en plein transfert vers le refuge. Une séquence mise en ligne le 21 juillet 2026 sur le compte « @rescuewithme » et relayée par Parade Pets . La voici :

Avant d'être pris en charge par l'équipe de Saving Sage Animal Rescue, Glen avait été sauvé d'un élevage où le bien-être des chiens n'était clairement pas placé au sommet des priorités. Le Labrador était enfermé en permanence dans une cage à l'extérieur, sans la moindre interaction ni manifestation d'affection à son égard.

« Il n’a jamais connu la vie dans un foyer ni un panier douillet »

« Il a 10 ans et a passé toute sa vie dans un chenil sur un sol en béton. Il n’a jamais connu la vie dans un foyer ni un panier douillet », peut-on effectivement lire en légende de la vidéo.

Au refuge, Glen n'a fait l'objet d'aucune demande d'adoption pour le moment, en grande partie à cause de son âge. Celles et ceux qui prennent soin de lui ont toutefois bon espoir de le voir rejoindre bientôt le foyer chaleureux et joyeux qu'il mérite.

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@rescuewithme / TikTok

Une autre vidéo (ci-dessous) partagée le même jour montre Glen alors qu'il nage dans une piscine pour la toute première fois de sa vie.

@rescuewithme ????Glen deserved better than the first 10 years of his life. He was neglected and used as a stud for a backyard breeder who sold AKC registered puppies. But they never cared to give him a bed to lay on. Now all he wants is a soft bed, kind hands, and someone to love him for the rest of his days. ????Broward, FL Senior dogs are often overlooked, but they have so much love left to give. If you think Glen could be your missing family member, fill out an adoption application at: savingsagerescue.org Please share his story. His family might be one share away #AdoptDontShop #SeniorDog #LabradorRetriever #RescueDog #AdoptASenior ? original sound - Conner West

L’info Woopets : pourquoi les chiens seniors ont-ils plus de mal à être adoptés que les plus jeunes ?

Les adoptants se tournent souvent davantage vers les jeunes chiens, car ils imaginent pouvoir les accompagner dès leurs premiers apprentissages et profiter de nombreuses années à leurs côtés. Certains craignent aussi qu’un chien âgé ait davantage de problèmes de santé ou nécessite des soins plus importants.

Pourtant, l'adoption d'un chien sénior comporte plus d'un avantage. Sa personnalité est généralement déjà bien affirmée, ce qui permet de mieux choisir un compagnon adapté à son mode de vie. Il est souvent plus calme, plus posé et apprécie particulièrement la stabilité d’un foyer.

Adopter un chien âgé, c’est aussi lui offrir une seconde chance à un moment où il en a particulièrement besoin. Beaucoup d’entre eux s’adaptent rapidement à leur nouvelle famille et développent une relation très forte avec leurs adoptants.