Une chienne piégée pendant 56 heures dans un terrier de lapins au grand désespoir de sa maîtresse (vidéo)

Flossie, une chienne taillée pour la chasse, est restée coincée 2 jours et 8 heures dans un terrier de lapin. Grâce à la solidarité du voisinage, Flossie a pu être retrouvée et sauvée pour le plus grand soulagement de sa propriétaire Bracken Jelier. Un sauvetage filmé qui a ému les internautes.