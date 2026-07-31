Cette chienne ne savoure pleinement son petit déjeuner que si elle le partage pas avec son bébé en peluche (vidéo)

En apportant systématiquement son chiot en peluche jusqu'à sa gamelle pour partager le petit déjeuner avec lui, cette Labrador affiche un comportement à la fois amusant et touchant. Cette séquence attendrissante, largement relayée sur TikTok, illustre à quel point certains chiens peuvent étendre leurs instincts protecteurs, même à un compagnon en peluche.

Winnie, une chienne de race Labrador Retriever et au pelage noir, est la vedette du compte TikTok « @winnietheelabrador »; où plus de 3 300 followers suivent ses aventures au quotidien. La plupart des vidéos dont elle est la protagoniste font apparaître un 2e acteur : son « bébé ».



@winnietheelabrador / TikTok

Winnie ne l'a pas mis au monde, mais il lui a été offert par sa famille, puisqu'il s'agit d'un chiot en peluche qui a la même couleur de robe que la sienne.

La chienne, qui vit dans le New Jersey (Etats-Unis), ne se rend nulle part et ne fait absolument rien sans son petit. Elle est tellement attachée à lui et soucieuse de son bien-être qu'elle partage même ses repas avec lui, en particulier le petit déjeuner.

Ses humains ont eu la bonne idée de la filmer pendant qu'elle invitait son faux chiot à prendre la collation du matin à ses côtés. On peut découvrir cette scène extrêmement attendrissante dans une vidéo mise en ligne le 17 juillet 2026 sur TikTok et relayée par Parade Pet s . La voici :

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On voit ainsi Winnie avaler quelques bouchées dans sa gamelle, puis disparaître très brièvement du champ avant de réapparaître avec son chiot en peluche qu'elle dépose dans l'écuelle, comme pour l'inciter à se nourrir.

Une attitude similaire chez d'autres chiens

Ces images ont touché de nombreux internautes qui ont réagi en commentaires. Plusieurs d'entre eux ont décrit des attitudes similaires observées chez leurs compagnons canins, comme Tiffany : « Mon Labrador mâle fait ça aussi, et il leur apporte même de l'eau. Il lui arrive parfois de s'occuper de 2 ou 3 à la fois. Il a ses doudous réconfortants, et il en prend grand soin. C'est vraiment un gentil garçon ».

SoldbyStephM raconte, pour sa part, que son « Labrador recrache de la nourriture par terre devant le chat pour la partager avec lui ».

« J'avais une Loulou de Poméranie qui faisait ça aussi. Elle avait un dinosaure vert et un éléphant rose qui prenaient tous ses repas avec elle. Repose en paix, Hope. C'était la meilleure », se souvient, quant à elle, Pickles’ Mom.