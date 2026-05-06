Coincé à 6 mètres dans une buse, un Fox Terrier est libéré grâce aux pompiers et à une mini-excavatrice mobilisée par la mairie

Bloqué au fond d’une buse d’évacuation lors d’une promenade, un Fox Terrier a déclenché l'intervention coordonnée des sapeurs-pompiers et des services municipaux. Grâce à une mini-excavatrice ayant permis d’ouvrir la canalisation, l’animal a pu être libéré sain et sauf puis rendu à son maître.

Dans une commune de l'Eure, la curiosité d'un chien lui a joué un bien vilain tour en le mettant dans une situation des plus délicates. Ce qui a nécessité l'intervention rapide des secours, ainsi que des services municipaux équipés d'un engin de chantier. Grâce aux moyens déployés sur place, le petit quadrupède a été libéré et rendu à son maître, rapportait France 3 Normandie .

L'incident a eu lieu l'après-midi du lundi 27 avril 2026 à Saint-Ouen-de-Thouberville (27), à environ 19 kilomètres au sud-ouest de Rouen (76) et une cinquantaine de kilomètres au nord d'Evreux (27).

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Le chien en question, de race Fox Terrier, profitait d'une promenade tranquille en compagnie de son maître quand il a décidé de se faufiler dans la buse d'évacuation d'eau d'un bassin de rétention. Très probablement attiré par un petit animal, son instinct de terrier ayant ainsi pris le dessus sur la prudence, le quadrupède s'est retrouvé pris au piège à 6 mètres de l'entrée.

Pompiers et agents municipaux mobilisés sur ce sauvetage

Son humain n'avait aucune possibilité de le sauver seul. Il a alors appelé les secours. Ce sont les sapeurs-pompiers qui sont arrivés sur les lieux en premier. Les soldats du feu ne pouvaient toutefois pas faire grand-chose, en raison de l'étroitesse du conduit dont le diamètre n'est que de 30 centimètres.

Ils ont alors fait appel aux services techniques de la mairie. Ces derniers ont mobilisé une mini-excavatrice. Grâce à l'engin, une ouverture a été créée dans la canalisation, et le chien a pu être extrait de son piège en toute sécurité.

Enfin libre et en bonne santé, le Fox Terrier a été rendu à son propriétaire dans la foulée de son sauvetage. Celui-ci l'a emmené chez le vétérinaire pour le faire examiner et s'assurer qu'il ne souffrait d'aucune lésion.

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Les chiens de type terrier (et bien d'autres) sont naturellement curieux et peuvent être irrésistiblement attirés par les petits animaux ou les cavités étroites. Quelques réflexes simples permettent de réduire fortement les risques d’accident en promenade :

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Tenir le chien en laisse dans les zones à risque (bassins de rétention, fossés, zones urbaines avec grilles et buses)

Utiliser une longe en milieu semi-naturel pour laisser de la liberté tout en gardant le contrôle à distance

Travailler le rappel régulièrement, en conditions variées et avec des distractions

Anticiper les zones dangereuses en évitant les abords de canalisations, regards ouverts ou conduits visibles lors des promenades

Surveiller activement les comportements de pistage (nez au sol, fixation d’un trou ou d’une grille)



Photo d'illustration

Un chien curieux n’est pas forcément un chien difficile. Il suit simplement son instinct. C’est donc au maître d’anticiper les situations à risque pour éviter qu’une promenade ne tourne à l’intervention de secours.