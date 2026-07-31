Ignoré par ses anciens propriétaires, ce chien de refuge déborde de joie dès qu’une personne le remarque (vidéo)

France est un adorable chien de refuge au Texas (États-Unis), qui espère rencontrer les adoptants de ses rêves. Une vidéo publiée au mois de juillet sur le compte TikTok @bristexastails montre le toutou heureux de voir une bénévole s’intéresser à lui. Ce clip lui a permis de trouver un foyer d’accueil, touché par son histoire.

Jeune chien croisé d’un an, France a été trouvé errant à Houston au Texas avant d’être emmené dans un refuge animalier. Comme l’expliquent nos confrères de Pet Helpful, le personnel de l’établissement a pu retrouver et contacter ses propriétaires, dont les noms figuraient sur sa puce électronique. Malheureusement, ils n’ont pas voulu venir le chercher et l’ont abandonné.

Maigre à son arrivée, l’ex-va-nu-pattes espère aujourd’hui trouver une famille d’adoption aimante. Pétillant et attachant, le toutou remue toujours la queue avec une joie immense dès qu’une personne s’arrête devant son chenil pour le saluer. Il est heureux quand il attire l’attention.

© @bristexastails / TikTok (capture d'écran)

« Je ne pense pas qu’on lui ait donné beaucoup d’amour pendant sa courte vie »

Dans une vidéo diffusée sur TikTok, on peut voir la petite boule de poils qui se déhanche joyeusement dès qu’un humain s’intéresse à lui et ne peut s’empêcher de remuer la queue.

@bristexastails Update: An amazing foster saw his TikTok and after she reached out Caros Canines Rescue stepped up to back him. They’ve renamed him to Cashew. ???? I can’t wait to see him thrive in their care! You can find them on Instagram and Facebook https://www.caroscanines.com/donate —- France immediately caught my attention. He was quietly curled up in his kennel and then almost started an earthquake with his happy hips! He was such a wiggle butt when I stopped by his kennel to take him out. He is neutered and microchipped but the owners listed on the chip info have not come to reclaim him. He is very skinny so I don’t think he’s been shown much love during his short life. He is not in danger of euthanasia yet but he could land on the list any day now so I’m hoping we can find him an outcome before that! •Questions? Check the FAQ on my Instagram highlights •ID: A2083923 •Intake: stray •neutered male •1YR •36lbs •Heartworm neg •good with cats? not sure ???? Please contact BARC if you are local and can help! Neither BARC nor I can assist out of state adoption or foster offers. I am NOT the shelter. ???? ???????????? ???????????????????? ???????????????? ???????? ???????? ????????????????????????????, ???????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ????????????????. ???????? ???????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????, ???????????????????? ???????????? ????????????????????: [email protected] [email protected] [email protected] ???????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????????????????’???? ???????????????????? ???????????????????? ???????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????. ????BARC Animal Shelter 3200 Carr St Houston, TX 77026 www.houstontx.gov ? honeybee - Olivia Rodrigo

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« France a tout de suite attiré mon attention. Il était calmement recroquevillé dans sa cage et a ensuite failli provoquer un tremblement de terre avec ses déhanchements joyeux, indique l’auteure du clip en légende, qui est bénévole au refuge, c’était un vrai petit fougueux quand je suis passé devant son chenil pour le sortir. Il est stérilisé et pucé, mais les propriétaires inscrits sur la puce ne sont pas venus le récupérer. Il est très maigre, donc je ne pense pas qu’on lui ait donné beaucoup d’amour pendant sa courte vie […]. »

© @bristexastails / TikTok (capture d'écran)

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue près de 225 000 fois et a récolté plus de 71 000 mentions « j’aime ». « Quelle jolie frimousse », commente une internaute. « J'espère que ce petit ange trouvera un foyer aimant pour la vie, où il ne connaîtra que de l'amour et de l'attention ! », écrit une dénommée Brynn. « Il est tellement mignon, j’adore sa queue joyeuse », ajoute une autre utilisatrice du réseau social.

© @bristexastails / TikTok (capture d'écran)

Placé en famille d’accueil

Dans une mise à jour récente, la bénévole a annoncé une bonne nouvelle.

« Une famille d’accueil formidable a vu sa vidéo sur TikTok et, après avoir contacté l’association Caros Canines Rescue, elle a décidé de le prendre en charge. Ils l’ont rebaptisé Cashew, apprend-on, j’ai tellement hâte de le voir s’épanouir entre leurs mains ! »

Loin de l’environnement stressant du refuge, le jeune chien peut désormais se détendre pleinement et savourer le bonheur de la vie de famille. Une seconde chance qu’il mérite amplement !