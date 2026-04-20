Une bénévole rend visite au « chien le plus déprimé du refuge » et lui fait passer une joyeuse journée (vidéo)

À Philadelphie (États-Unis), une bénévole a offert du temps et des activités en extérieur à Hunnit, ce chien aveugle attristé par la mort de son frère canin. Le chien de 10 ans est longtemps resté sur la réserve, mais a fini par accepter les gentils gestes de son ange gardien du jour. Il n’y a pas de petite action, voilà ce que nous enseigne la tendre vidéo partagée.

Offrir un peu de temps aux animaux de refuge, c’est le choix fait par Rachel, @rachelishaa (TikTok), qui est également propriétaire d’un chien, expliquait PetHelpful. Récemment, elle a passé du temps avec Hunnit, un canidé à l’histoire singulière et ayant un immense manque de confiance.

@rachelishaa / TikTok

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Une tristesse prégnante

Comme l’expliquaient les bénévoles, Hunnit passait son temps à chercher son frère avec qui il était arrivé au refuge. Décédé suite à une complication médicale, le chien a laissé un immense vide dans le coeur de Hunnit, qui, privé de la vue, était totalement perdu. Face à la tristesse du chien, Rachel a décidé d’agir en donnant de son temps. Encouragée par des internautes, elle a offert une journée de douceur à l’animal en peine.

@rachelishaa / TikTok

Une leçon d’humilité et de patience

Rachel a emmené le chien en-dehors du refuge pour lui offrir une expérience plus apaisante. Au départ, Hunnit ne voulait même pas sortir de son box, puis il s’est laissé porter par la bénévole. À la fin de la journée, il a fini par accepter une friandise de la part de Rachel, un signe de confiance discret, mais très prometteur.

Une inspiration pour les internautes

Sous la vidéo publiée par Rachel, les commentaires montrent à quel point son action a été une inspiration. « Merci pour ce que vous avez fait », soulignait une internaute qui expliquait qu’elle avait envie d’en faire de même dans un refuge non loin de chez elle.

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@rachelishaa / TikTok

Comment offrir des moments de répit aux chiens de refuge ?

Agir pour les chiens de refuge autrement que par l’adoption, c’est possible. Voici les 4 options qui se présentent à vous pour égayer la vie de ces animaux en tant que bénévole permanent ou temporaire :