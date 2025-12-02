Un chien pris de panique se cache sous un train, un policier vole à son secours en rampant sur les rails

Un chien terrifié, bloqué sous une rame du métro new-yorkais, a été secouru par des policiers héroïques dans une scène à la fois angoissante et pleine de tendresse. Grâce à la patience et la douceur de ses sauveurs, Moose a pu retrouver les bras de son propriétaire, sain et sauf.

Une journée ordinaire à la station de la 14e Rue, dans le métro de New York, s’est soudain transformée en une opération de sauvetage hors du commun, rapportait le New York Post . Un jeune chien répondant au nom de Moose, avait pris la fuite de la pension canine voisine où sa propriétaire l’avait laissé. Une porte de la garderie avait vraisemblablement été laissée entrouverte par inadvertance. Paniqué, l’animal s’est retrouvé piégé sous une rame du train de la ligne n°2, incapable de bouger. Des passants, témoins de la scène, ont immédiatement alerté les forces de l’ordre, craignant le pire pour le petit fuyard.

Rapidement arrivés sur place, plusieurs agents du NYPD (New York Police Department) ont évalué la situation. Parmi eux se trouvait le détective Frank Sarro, qui a décidé d’agir. Rampant prudemment le long des rails, lampe torche à la main, il a tenté d’attirer Moose avec des sifflements et des appels rassurants. Les images capturées par sa caméra corporelle ont été diffusées ensuite par la police new-yorkaise sur Instagram le 24 octobre, soit 8 jours après le sauvetage.

Quelques instants plus tard, le policier est parvenu à mettre la main sur Moose. Contre toute attente, le quadrupède n’a pas résisté. Il s’est laissé porter hors des rails par son sauveur, visiblement soulagé.



NYPD / Instagram

Un sauvetage émouvant salué par tous

Sur le quai, les collègues de Frank Sarro ont accueilli le duo avec enthousiasme. Les policiers ont rapidement entouré Moose, chacun voulant le caresser ou lui dire un mot gentil. Le petit chien, encore secoué et les yeux écarquillés, était enfin hors de danger.

Emmené par la suite dans un commissariat voisin, Moose n’a pas eu à attendre longtemps les retrouvailles avec sa maîtresse, dont l’identité n’a pas été révélée. Il a pu rentrer à la maison pour se remettre de sa mésaventure.



NYPD / Instagram