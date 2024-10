Dès qu’il prend le métro, ce Rhodesian Ridgeback se donne pour mission de répandre la joie et le bonheur parmi les passagers (vidéo)

Asha est une jolie demoiselle de race Rhodesian Ridgeback qui habite avec ses parents humains à Londres (Angleterre). Parmi ses activités favorites, elle adore retrouver ses amis à fourrure dans Regent’s Park, mais aussi prendre le métro. Asha y a ses habitudes et prend toujours un grand plaisir à rencontrer de nouvelles personnes.

Une bonne dose de câlins

Les Rhodesians Ridgeback sont connus pour être très amicaux et affectueux. Asha ne fait pas exception. Dans une vidéo publiée sur Instagram et relayée par Parade Pets, on voit à quel point la chienne aime les gens. Alors qu’elle se trouve avec son maître dans le métro de Londres à la station Paddington, Asha s’approche d’une passagère inconnue pour lui dire bonjour.

ridgebackasha / Instagram

Celle-ci est ravie de l’initiative et s’empresse de caresser et de câliner la chienne qui accepte avec bonheur ces marques d’attention. Après une dernière petite tape amicale dans le dos, Asha retourne vers son père qui a filmé cette scène attendrissante. « Faire plaisir à quelqu'un », a-t-il écrit en légende de sa publication.

Un rayon de soleil dans le métro

Si Asha a apporté beaucoup de joie à cette dame en lui témoignant de l’affection, elle donne souvent le sourire aux autres passagers. La chienne est d’ailleurs bien connue par les agents du métro qu’elle ne manque jamais de saluer.

Sa capacité à répandre le bonheur dans un endroit où les gens ont souvent grise mine a suscité beaucoup de compliments de la part des internautes. « Quelle belle fille. Elle répand la joie partout où elle va. », a déclaré l’un d’eux. « Awww... c'est tellement mignon. J'ai besoin d'un peu de cet amour de chien aussi. », a écrit un autre internaute.

ridgebackasha / Instagram

Certains espèrent même la croiser pour pouvoir à leur tour la câliner. « Je viens à Londres dans 6 semaines, j'espère qu'elle sera dans mon métro. », a ainsi souhaité un commentateur. « Pourquoi cela ne peut-il pas m’arriver ?! Tout ce que j’ai, ce sont des gens impolis dans le métro. », a ajouté un autre. De nombreuses personnes aurait en effet bien besoin d’un poil d’amour dispensé volontiers par Asha pour se dérider un peu…