Échappée de sa pension, cette chienne erre des kilomètres dans les bois pendant 17 jours avant de finalement retrouver son humaine

La traque a duré 17 jours… 17 jours d’angoisse pendant lesquels Carrie Kemp a bien cru ne jamais revoir sa meilleure amie. Alors qu’elle avait laissée cette dernière en pension canine pour pouvoir profiter sereinement de ses vacances familiales à Ibiza, la jeune écossaise a reçu un message alarmiste : sa chienne venait de s’enfuir et était introuvable. Sans réfléchir bien longtemps, Carrie a immédiatement réservé un vol retour afin de participer activement aux recherches de sa boule de poils. Mais rapidement, la situation s’est révélée plus compliquée que prévue…

Une attente insupportable

Malgré l’aide de nombreux bénévoles et l’expertise de l’association Missing Pets, Rayne est longtemps restée introuvable. Les caméras en direct, les stations d'appât, les drones et les lunettes thermiques sont malheureusement restés inefficaces, bien que la chienne ait pu être repérée à diverses reprises. “Chaque fois qu'elle était aperçue, l'adrénaline montait, mais la zone était tellement vaste qu'à chaque fois que nous arrivions sur place, elle était déjà passé à autre chose”, a expliqué Carrie au Daily Record. Pendant 2 semaines, la jeune femme n’a que très peu dormi. Elle a campé en forêt, réservé des chambres d’hôtes et même passé des nuits entières dans sa voiture, à surveiller les alentours, en vain…

Une conclusion heureuse

Finalement, les équipements de haute technologie ont tout de même permis aux volontaires de se faire une idée précise des déplacements de Rayne et, après 17 jours de traque, la chienne a enfin pu être capturée grâce à une cage trappe à l’intérieur de laquelle de la nourriture avait été placée. “Quand elle a finalement été attrapée, je n'arrivais pas à croire que tout était fini et que nous pouvions enfin la ramener à la maison. Bien qu'elle soit très maigre, souffrante du dos et couverte de tiques, de croûtes et de cicatrices, elle aboie de nouveau joyeusement et joue avec ses jouets. Je ne veux plus jamais la perdre de vue !”, a conclu Carrie avec une vive émotion. Une histoire qui se finit finalement très bien compte tenu des circonstances peu engageantes…

