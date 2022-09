Les "zoomies" matinaux de cette chienne enchantent ses nombreux fans sur TikTok (vidéo)

Chaque matin, Sapphie gratifie sa famille d’un moment de douce folie durant lequel elle laisse exploser toute sa joie de vivre, pour le plus grand bonheur de ses humains et des nombreux internautes qui la suivent sur TikTok. Cette chienne mérite amplement son titre de « Reine des zoomies ».

Les « zoomies », ce sont ces épisodes où les chiens survoltés se mettent à courir dans tous les sens et laissent exploser leur énergie. Des phases qui font plaisir à voir et qui amusent. On les appelle aussi et plus sérieusement les FRAP, acronyme anglais pour « Frenetic Random Activity Periods » (périodes d’activité frénétique aléatoire).

Sheena et Sunit Shah, qui habitent San Diego en Californie, ont la chance d’avoir une spécialiste en la matière au sein de leur famille. Il s’agit de leur chienne Saphhie, une Pomsky (Spitz Allemand / Husky Sibérien) âgée de 2 ans.

Le couple lui consacre un compte sur TikTok, où ses adorables vidéos sont suivies par près d’un demi-million d’abonnés.



sapphie_the_pomsky / TikTok

Tous les jours au réveil, c’est une Saphhie complètement déchaînée qui se met à virevolter d’une pièce à l’autre, extériorisant son incroyable énergie et son excitation sous les yeux de ses humains. Une véritable tornade sur 4 pattes que rien ne semble pouvoir arrêter, si ce n’est l’épuisement. Ce n’est pas pour rien que ses propriétaires la surnomment « la Reine des zoomies ».

Un rituel matinal qui décoiffe !

L’une de ces vidéos récemment postées sur TikTok a atteint des sommets en termes d’audience, puisqu’elle totalise près de 9 millions de vues à ce jour. On y voit la chienne à l’œuvre, dans l’un de ces grands moments de joie.

Intitulée « Juste un autre jour de mes ZOOMIES matinaux », elle offre un aperçu de l’incroyable spectacle auquel Sheena et Sunit Shah ont droit tous les matins. De quoi leur donner la pêche pour attaquer la journée de la plus belle des manières. Voici la séquence en question :

A lire aussi : Une famille souhaitant adopter un chiot est victime d'une grosse arnaque, une éleveuse leur vient en aide !