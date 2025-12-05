Ses maîtres perdent leur logement et doivent la ramener au refuge 3 mois après son adoption, mais cette chienne reste pourtant pleine de vie

Après un début de vie mouvementé, une jeune chienne pleine d’énergie et d’amour s’est retrouvée au refuge alors qu’elle pensait l’avoir quitté une fois pour toutes. En quête d’un nouveau foyer capable de lui offrir la stabilité et la tendresse qu’elle mérite tant, elle reçoit toute l’aide dont elle a besoin de la part des bénévoles.

Aurora Mist, adorable chienne d’un an, pensait enfin goûter au bonheur en trouvant une famille aimante. Malheureusement, cette dernière a été contrainte de se séparer d’elle 3 mois plus tard, rapporte Newsweek .

Elle avait atterri le 1er juillet 2025 au refuge Queens Animal Care Center (ACC) à New York. Son adoption avait eu lieu 11 jours plus tard, mais sa famille l’a ramenée le 15 octobre après avoir perdu son logement.



Boroughbred in Brooklyn / Facebook

“Elle se trouve actuellement au refuge ACC du Queens. Malheureusement, elle n'est pas adoptable directement. Elle doit être placée en famille d'accueil ou adoptée par l'intermédiaire d'un refuge partenaire”, indique le groupe de défense des animaux Boroughbred, basé à Brooklyn.

Le refuge précise qu’il évite d’étiqueter ses pensionnaires canins selon leur race pour ne pas compromettre leurs chances d’adoption, certaines souffrant malheureusement de leur mauvaise réputation due à des maîtres irresponsables.

Une chienne sociable et affectueuse malgré tout

“Elle a traversé beaucoup de choses pour son jeune âge”, dit Boroughbred d’Aurora Mist. Malgré cela, la bonne humeur de la chienne est intacte, et elle s’entend avec tout le monde : congénères, humains et chats. Son ancienne famille comptait d’ailleurs un enfant de 9 ans et un autre chien avec lesquels elle cohabitait sans le moindre problème. Par ailleurs, elle est décrite comme sociable, affectueuse et adorant les virées en voiture.



Boroughbred in Brooklyn / Facebook

Toutefois, Aurora Mist supporte de moins en moins la vie au refuge, développant des comportements indésirables comme les sautillements et les morsures sur sa laisse.

“C'est un changement considérable pour n'importe quel chien, et encore plus pour une chienne d'un an, poursuit l’association new-yorkaise. Elle a besoin du soutien d'un bon refuge et d'une famille d'accueil qui utiliseront des méthodes d'éducation canine positives pour l'aider à se détendre complètement et à comprendre ses besoins.”

Aurora Mist attend donc un nouveau départ, et tout le monde espère la voir y avoir droit le plus vite possible.