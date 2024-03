L'instant tendre où un chien en promenade repère un ami identique et décide de faire la course avec lui (vidéo)

Edith, la chienne qui court plus vite que son ombre ? En tout cas, elle a le mérite d’avoir essayé. C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo attendrissante capturée par sa propriétaire lors d’une promenade.

Les chiens sont capables de s’émerveiller de tout et de s’amuser avec 3 fois rien. C’est l’une des précieuses leçons de vie qu’ils nous offrent tous les jours et c’est aussi ce qui fait que nous les aimons autant. L’attitude d’Edith en est la parfaite illustration.

Edith est une femelle Bull Terrier pleine d’énergie et de joie de vivre qui vit en Suède. Elle est aimée de sa propriétaire, bien sûr, mais elle a aussi beaucoup d’amis, dont sa soeur appelée Rune.



Edith and Rune / Instagram

Récemment, toutefois, c’est avec une « amie imaginaire » qu’elle a joué alors qu’elle était promenée par sa maîtresse. Cette dernière n’a pas manqué de filmer cette scène à la fois drôle et pleine de tendresse. Une vidéo qu’elle a partagée sur Instagram et que relaie The Dodo.

Toutes 2 marchaient le long d’un canal par une journée ensoleillée. Il n’y avait personne d’autres dans les parages. Personne ? Pas tout à fait pour Edith. La chienne a, en effet, repéré ce qu’elle a pris pour un congénère quelques mètres plus loin, d l’autre côté du cours d’eau.

Ombre ou pas, Edith s’est beaucoup amusée

Il la suivait à la trace et imitait le moindre de ses mouvements, ce qui intriguait Edith tout en attisant sa curiosité. Les oreilles de la chienne se sont dressées et elle s’est mise à sautiller en remuant la queue, ravie qu’elle était d’avoir trouvé un compagnon de jeu au milieu de nulle part. Ce n’était néanmoins que sa propre ombre.

Edith a décidé de faire la course avec cet ami virtuel. « J'ai dû la rappeler quand elle a couru trop loin, puis elle s'est arrêtée », a écrit sa propriétaire.

Les adversaires du jour ont fini ex æquo, mais l’identité du vainqueur n’intéressait pas vraiment la Bull Terrier. Tout ce qui compte pour elle, c’est qu’elle a passé un agréable moment à courir avec son ombre.



Edith and Rune / Instagram