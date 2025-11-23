Un chien policier vole la saucisse grillée d’une petite fille lors d’un festival

Fuzai est un excellent chien policier. Il lui arrive toutefois de perdre sa concentration, notamment lorsque de la nourriture est en jeu. En effet, tandis qu’il assurait la sécurité d’un festival, le toutou s’est laissé distraire par l’odeur alléchante d’une saucisse et n’a pas hésité à croquer dedans.

Fuzai, un Corgi d’un an et demi, travaille à Weifang (Chine) aux côtés de son maître-chien. Il s’agit d’un toutou policier spécialisé dans la détection d’explosifs et autres missions de sécurité. Si le quadrupède excelle dans son travail, il s’autorise parfois quelques libertés qui ne sont pas toujours du goût de son coéquipier.

Fuzai est d’ailleurs un peu connu pour ses déboires, bien qu’il soit un superbe chien de travail. En effet, plusieurs médias, dont Euro News , ont déjà relayé certaines de ses bêtises qui font beaucoup rire les habitants de sa ville. Par exemple, Fuzai a déjà été pris en flagrant délit de sieste pendant ses heures de service. Il s’est aussi attiré les foudres de ses amis policiers après avoir uriné dans sa propre gamelle.

@leparisien / TikTok

Plus récemment, tandis qu’il était missionné pour assurer la sécurité au festival annuel de cerf-volants de Weifang, le toutou a frappé fort. Une fillette en train de manger une saucisse grillée a attiré l’attention de Fuzai. Ne pouvant résister à ce mets appétissant, le toutou a croqué dedans sans scrupules avant de se faire réprimander par son maître. Heureusement, la petite fille et sa mère ne lui en ont pas tenu rigueur et se sont mises à rire.

@leparisien Fuzai est une vraie star d'Internet depuis qu'il a rejoint la brigade policière de Weifang, en Chine. Depuis, les vidéos du Corgi cartonnent sur les réseaux sociaux, notamment celle où il vole une saucisse à un enfant. ? son original - Le Parisien

Un excellent chien de travail

Même si Fuzai relâche parfois la pression, ses coéquipiers savent à quel point il est important au sein du commissariat. Il a prouvé ses compétences à de nombreuses reprises lors de différentes missions. Depuis l’obtention de son diplôme à aujourd'hui, le toutou a fait ses preuves et n’a jamais déçu les policiers.

A lire aussi : Invisible pendant près de 2 ans, cette chienne de refuge voit sa vie basculer grâce à un dernier appel à l’aide

Il est aussi à noter qu’il est le tout premier Corgi policier de Chine, ce qui le rend d’autant plus spécial aux yeux de ses collègues et à ceux de sa communauté. Avec un tel talent, sa gentillesse et son joli minois, nous comprenons pourquoi ses amis lui pardonnent tout !