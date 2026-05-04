Après l'impossibilité de devenir chien d'assistance, ce Labrador reçoit une belle consolation en étant adopté par sa mère d'accueil (vidéo)

S'il n'est pas parvenu à terminer sa formation de chien d’assistance, Walsh a finalement trouvé un foyer auprès de celle qui l’avait élevé depuis son plus jeune âge. Leurs retrouvailles, marquées par l’officialisation de son adoption, ont profondément ému les internautes après la diffusion d’une vidéo devenue virale sur TikTok.

Walsh, un magnifique Labrador Retriever au pelage noir, était censé devenir chien d'assistance. Il semblait bien parti pour concrétiser ce beau projet. Avant de commencer sa formation, il avait été élevé depuis son plus jeune âge par une bénévole, étudiante en médecine vétérinaire.

Au fil des mois, leurs liens n'avaient fait que se renforcer. Elle lui avait tout appris, et l'attachement qu'il éprouvait pour son humaine était colossal. Pourtant, il leur avait bien fallu se séparer. Cette phase initiale terminée, Walsh devait quitter sa mère d'accueil pour entamer l'apprentissage de ce qui devait être son futur métier.

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@dogtor.walsh / TikTok

Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pour être un chien d'assistance pleinement opérationnel, différentes étapes de sélection et de formation sont nécessaires, et Walsh n'a pu aller au bout du processus.

Ce n'était pas vraiment un échec, puisqu'il pouvait désormais aspirer à une simple vie de famille. Il était grand temps pour lui de trouver un adoptant.

« La décision la plus facile de ma vie ! »

En réalité, on n'a pas eu à chercher bien loin. Sa mère d'accueil avait la priorité si elle souhaitait l'adopter. Alors, quand on a proposé à cette dernière de devenir sa propriétaire, elle a accepté sans la moindre hésitation. « C'était la décision la plus facile de ma vie ! » a-t-elle déclaré.

5 mois se sont écoulés depuis leur séparation. Le moment des retrouvailles est enfin arrivé, tout comme l'officialisation de l'adoption. Ce qui a donné lieu à une scène émouvante, filmée et partagée sur le compte TikTok « @dogtor.walsh » consacré à Walsh et suivi par plus de 35 000 followers.

Voici la vidéo en question, postée le 18 avril 2026 et relayée par PetHelpful :

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