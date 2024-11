Ce Corgi célèbre dans son pays a décroché un emploi que très peu de représentants de sa race exercent

Fu Zai et son maître-chien sont fiers d’annoncer que le premier a officiellement pu entamer ses fonctions en tant que chien policier. La particularité du quadrupède en question, c’est qu’il est un Welsh Corgi Pembroke, une race canine que l’on ne rencontre que très rarement au sein des unités cynophiles des forces de l’ordre.

Quand on parle d’agents à 4 pattes dans la police, on pense en premier lieu aux Bergers Allemands, Bergers Belges Malinois, ou encore aux Labrador Retrievers et Chiens de Saint Hubert en ce qui concerne les missions de détection et de pistage. Les Corgis sont nettement moins représentés dans ces métiers.

D’après le média chinois en langue anglaise Ecns.cn, Fu Zai est d’ailleurs le tout premier Corgi chien policier en Chine. Il fait partie du Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin en tant que chien de recherche d’explosifs.



Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin

Bon nombre d’internautes ont été amusés par la photo de Fu Zai partagée récemment par le service de police qui l’emploie, où il affichait une expression perplexe. Une attitude qui contraste avec les « sourires » caractérisant ses précédents portraits, lui qui était déjà connu du grand public. Sa notoriété avait explosé dans le pays après sa participation, en mars dernier, à un camp organisé par la police dans la ville de Weifang, située à environ 400 kilomètres au sud-est de Pékin.

Fu Zai adore son travail, malgré les apparences

Ses nombreux fans plaisantent en disant qu’il était déjà épuisé par sa mission. Ils parlent évoquent d’ailleurs « l’odeur du travail », une expression employée par les cybernautes chinois pour désigner la lassitude induite par le travail.

Fu Zai devait se contenter du statut de « réserviste » jusqu’à sa récente entrée officielle dans la police après avoir reçu sa certification en octobre 2024. Pour décrocher le précieux sésame, il avait dû passer une batterie de tests d’obéissance, de franchissement d’obstacles, ainsi que de recherche de matières explosives dans les bagages, véhicules et pièces. Des examens qu’il a donc réussis haut la patte.