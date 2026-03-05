Un chien pisteur de la gendarmerie sauve un adolescent diabétique disparu en pleine nuit dans la forêt

Mobilisé en pleine nuit pour retrouver un adolescent diabétique s'étant volatilisé en forêt, un chien pisteur des gendarmes doubistes a finalement permis d’éviter le pire. Après une heure de recherche, le Chien de Saint-Hubert répondant au nom de Slider a retrouvé le jeune homme en hypothermie mais vivant, offrant un immense soulagement à sa famille.

La disparition inquiétante d'un adolescent a amené les gendarmes à déployer des chiens pisteurs dans le but de le retrouver le plus vite possible. Une mission qu'a finalement réussie l'un des canidés en question après une heure d'efforts, rapportait France 3 Bourgogne-Franche-Comté .

Les faits ont eu lieu le dimanche 22 février dans une commune du Territoire de Belfort. Une mère de famille a alerté les forces de l'ordre vers minuit, car son fils de 17 ans avait disparu. Ce dernier, diabétique, venait d'envoyer un message préoccupant à l'une de ses connaissances. Il avait pris des médicaments et s'était injecté de l'insuline.

Les recherches ont immédiatement été lancées. Un premier chien est entré en action, mais il n'est pas parvenu à retrouver la trace de l'adolescent. La gendarmerie du département voisin du Doubs a alors mobilisé Slider, Chien de Saint-Hubert spécialiste du pistage et appartenant au groupe d'investigations cynophile de Valdahon (25).



La délivrance pour la famille après une heure de pistage de la part de Slide

Le quadrupède s'est mis au travail, s'engageant sur une piste pendant une bonne heure avant de localiser le disparu, à plus d'un kilomètre de son domicile en plein cœur de la forêt. Il était en état d'hypothermie et très affaibli, mais conscient.

L'adolescent a aussitôt été transporté au centre hospitalier de Trévenans (90).

« Bravo à l'équipe cynophile qui a permis la découverte et de sauver le jeune homme », peut-on lire sur la page Facebook de la Gendarmerie du Doubs.

Une fois de plus, une précieuse vie a été sauvée grâce à un chien. Le maître de Slider peut-être fier de lui.

Les représentants de cette race sont connus pour la puissance de leur flair, ainsi que leur tempérament calme et persévérant qui leur permet de suivre une piste durant des heures sans se déconcentrer. D'où leur présence au sein d'unités des forces de l'ordre et des services de secours.

