Un chien perdu et affamé errant dangereusement aux abords des rails est sauvé après 8 heures de ralentissement de trains en Moselle

Mobilisant de nombreuses personnes pendant plusieurs heures, le sauvetage d’un American Bully XL aperçu sur une voie ferrée de Meurthe-et-Moselle s’est finalement conclu sans drame. Epuisé et affamé après une longue fuite, le chien a pu être identifié grâce à sa puce électronique, mais son propriétaire ne se serait pas encore manifesté.

A Heillecourt, commune de Meurthe-et-Moselle située au sud de Nancy, le sauvetage d'un chien découvert aux abords de la voie ferrée aura mobilisé habitants, adjointe au maire, pompiers, employés de la SACPA et SNCF, rapportait L'Est Républicain le lundi 11 mai.

Le matin du dimanche 10 mai, des témoins avaient signalé la présence d'un American Bully XL sur les rails, notamment via la page Facebook « Pet Alert Meurthe-et-Moselle 54 ». Un photo montrait le quadrupède tapi dans la végétation aux abords de la ligne ferroviaire.

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Pet Alert Meurthe-et-Moselle 54 / Facebook

Contactée vers 9h30, Lydia Thiery, nouvelle adjointe au maire, a réagi rapidement. « J’ai tenté de m’en approcher avec une laisse, mais sans succès, raconte-t-elle à Lorraine Actu . Il était très difficile de le suivre, et surtout interdit d’accéder aux rails, ce qui rendait toute intervention dangereuse. »

L'élue a poursuivi les recherches, qui ont vu la participation d'un nombre croissant de riverains. Le chien a été localisé à plusieurs reprises, mais il prenait la fuite à chaque tentative d'approche.

Le chien pris en charge, son propriétaire identifié

En fin de matinée, Lydia Thiery a pris l'initiative de demander à la SNCF de ralentir le trafic ferroviaire dans le secteur pour que les intervenants puissent travailler en toute sécurité.

Les pompiers et la SACPA sont arrivés en début d'après-midi. L'American Bully XL s'est réfugié en contrebas du magasin Castorama à ce moment-là.

A 17h30, les sapeurs-pompiers ont enfin pu mettre fin à l'escapade du chien en l'immobilisant au moyen de perches de capture. A bout de forces et affamé, il a été placé dans une cage et passé au lecteur de puce. Son propriétaire a ainsi pu être identifié, mais il semblerait que personne ne soit encore venu le récupérer, d'après Lorraine Actu.

L’info Woopets : que devient un chien errant une fois pris en charge par la SACPA ?

Entreprise spécialisée dans la gestion des animaux errants pour le compte des collectivités; la SACPA (Société d’Assistance pour le Contrôle et la Protection des Animaux) se charge notamment de leur capture, leur prise en charge en fourrière et la recherche de leurs propriétaires.

Lorsqu’un chien errant est capturé par la SACPA, il est placé dans l'un de ses centres pour être mis en sécurité et observé. Un premier bilan de santé est effectué afin d’évaluer son état général.

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L’identification de l'animal est systématiquement contrôlée pour obtenir les coordonnées de son éventuel propriétaire. Si celui-ci est retrouvé, la restitution est engagée rapidement. Sans réclamation immédiate, le chien est maintenu en fourrière pendant le délai légal de 8 jours ouvrés, durant lequel son maître peut encore le récupérer.

Passé ce délai, si l’animal n’est pas réclamé, il peut être confié à une association pour une mise à l’adoption, après évaluation vétérinaire et comportementale.