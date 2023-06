Un Labrador Retriever piégé sur une voie ferrée en activité donne lieu à une intervention périlleuse

Une course contre la montre s’est engagée pour sauver Lucky, un Labrador Retriever pris au piège sur une voie ferrée en activité. Un sauveteur de la ville de San Antonio s’est rendu à son chevet, et a tenté de mettre fin à une situation hautement périlleuse pour le canidé.

Récemment, les équipes des services animaliers de la ville de San Antonio (États-Unis) ont reçu un appel au sujet d’un chien coincé sur une voie ferrée en activité. Personne ne savait s’il avait été laissé là intentionnellement ou si sa laisse s’était simplement accrochée au rail, rapporte The Dodo.

Une course contre la montre

Ce que tout le monde savait, en revanche, est qu’il fallait agir le plus vite possible ! M. Edwards, responsable des services, s’est précipité sur les lieux et y a découvert un Labrador Retriever couché sur les voies ferrées. L’homme s’est rendu compte de l’immense menace qui pesait sur le canidé, baptisé Lucky.

San Antonio ACS / Facebook

« L'agent Edwards a remarqué que la laisse attachée au cou de Lucky était fixée aux rails par un clou, se resserrant de plus en plus au fur et à mesure qu'il s’éloignait. Lucky était très effrayé et n'était certainement pas prêt à faire confiance à qui que ce soit », expliquent les membres des services animaliers sur Facebook.

Heureusement, M. Edwards était déterminé à gagner la confiance du Labrador et à le sauver des rails avant l’arrivée fatale d’un train. Il s’est approché prudemment du chien et a pu l’attacher à l’issue de quelques minutes grâce à un bâton de capture.

San Antonio ACS / Facebook

En plein travail, M. Edwards a entendu le son qu’il redoutait le plus à ce moment-là : un train s’approchait d’eux à vive allure. Par chance, l’homme et Lucky ont réussi à s’échapper. Un sauvetage qui s’est joué à quelques secondes !

Un nouveau départ inespéré

Suite à cette aventure éprouvante, le Labrador a rejoint le refuge de la ville de San Antonio et y a subi un examen de santé complet. Il a passé une nuit réconfortante dans son propre chenil et a commencé à se lier d’amitié avec son nouvel entourage.

San Antonio ACS / Facebook

Les agents des services animaliers se sont donné l’objectif de lui trouver « une famille pour toujours ». En partageant son histoire sur les réseaux sociaux, ils ont reçu d’innombrables messages au sujet de Lucky. Une personne identifiée comme « Monsieur C » était complètement tombée sous son charme.

L’homme a pris rendez-vous avec Lucky et, dès les premières minutes, ce fut le coup de foudre. « Dès que je l’ai rencontré, j’ai su qu’il était exactement le genre de chien qui s’adapterait à ma famille. Il était si détendu et insouciant », confie-t-il sur Facebook.

A lire aussi : Un chien d’assistance bouleverse le quotidien d’une femme, cloîtrée chez elle depuis 15 ans pour des raisons de santé

San Antonio ACS / Facebook

Aujourd’hui, Lucky a été renommé Duke et savoure pleinement sa nouvelle expérience. Sa mésaventure sur la voie ferrée est loin derrière lui désormais. Un nouveau départ inespéré !