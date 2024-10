Un chien passe 7 mois au refuge à tendre la patte dans l'espoir d'attirer les visiteurs et de se faire adopter

Pensionnaire du refuge de City of Mobile Animal Services, Lancer espérait de tout son cœur rencontrer la famille idéale pour prendre un nouveau départ dans la vie. Bien qu’adorable, le chien en quête d’amour n’intéressait personne.

« Chaque fois que quelqu'un passait devant son chenil, il tendait la patte pour que quelqu’un la tienne », déclare Mary Kate Hale, membre de l’organisation, à la rédaction de The Dodo. Tout ce que cette boule de poils voulait, c’était qu’un visiteur s’arrête et lui accorde de l’attention.

Ses bienfaiteurs n’ont jamais compris pourquoi elle n’avait pas encore été adoptée… Au total, Lancer est resté 7 longs mois au refuge.

© City of Mobile Animal Services

Bonne nouvelle pour Lancer !

Un jour, un bénévole s’est arrêté devant le toutou pour le prendre en photo. Il a ensuite publié son joli portrait sur les réseaux sociaux, accompagné d’une petite description pour aider Lancer à se faire remarquer. Énormément d’internautes sont tombés sous son charme ! Comment résister à une bouille aussi craquante ?

Grâce à ce post, l’animal au cœur débordant d’amour a reçu le plus beau des cadeaux, celui dont il a toujours rêvé. « Dans les 24 heures qui ont suivi sa publication sur Facebook, Lancer a attiré l’attention de son futur père, Nick », confie Mary.

© City of Mobile Animal Services

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, l’homme a immédiatement vu à quel point Lancer était gentil et qu’il réclamait simplement de l’amour. Touché par un coup de foudre, Nick a décidé qu’il était l’adoptant parfait pour cette boule de poils.

Aujourd’hui, les 7 mois de refuge ne représentent plus qu’un lointain souvenir pour Lancer. Le chien a fait un trait sur son passé, et s’épanouit dans sa nouvelle maison. Il savoure pleinement le bonheur de la vie de famille. Et chaque fois qu’il tend la patte, son humain préféré est toujours là pour la tenir !

© City of Mobile Animal Services