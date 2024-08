Tous les soirs, ce chat apporte le même cadeau très singulier à ses propriétaires (vidéo)

Scott Jamroz est l’heureux propriétaire de Ninja George, un félin au pelage bicolore. Depuis son plus jeune âge, la boule de poils a dévoilé sa personnalité affirmée. Elle n’hésite pas à prendre des initiatives chez elle, parfois un peu étranges…

Quand Scott a accueilli le félin, il l’avait simplement nommé George avant de découvrir ses compétences acrobatiques. Le ninja, comme son nouveau nom l’indique, grimpait par-dessus toutes les clôtures pour aller rejoindre ses maîtres à l’étage alors qu’il n’en avait pas l’autorisation.

Une preuve d’amour cocasse

George aimait passer du temps avec ses propriétaires et était joyeux quand il était en leur présence. Il était aussi heureux de pouvoir les gâter et a eu une drôle d’idée pour cela. Un soir, il a déposé une protection hygiénique de sa maîtresse aux pieds de ceux-ci. La femme et son compagnon Scott n’y ont pas tout de suite prêté attention, jusqu’à ce que Ninja George recommence.

C’est progressivement devenu un rituel et le chat a commencé à leur offrir un tampon quotidiennement : « Ma femme les garde dans un panier sous le lavabo de la salle de bains et plusieurs fois par semaine, il va dans la salle de bains et le fait tomber. Nous l'entendons et savons ce que cela signifie » racontait son maître, relayé par The Dodo.

Ce dernier a publié une vidéo sur TikTok pour partager la drôle de manie du quadrupède. Le clip a été visionné plus d’un million de fois, laissant les internautes hilares. À la lecture des commentaires, il s’est avéré qu’il n’était pas l’unique chat à agir de la sorte : « Mon chat fait ça aussi. Nous l'appelons Tampon Ron » plaisait une personne.

Cela n’en reste pas moins surprenant pour la plupart des utilisateurs de la plateforme : « J'ai besoin de savoir pourquoi il a commencé à faire ça » écrivait l’un d’eux. On ne saura jamais pourquoi Ninja George a jeté son dévolu sur les protections hygiéniques, mais il a le mérite de faire rire ses propriétaires !

