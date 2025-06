Effrayé par une chienne pourtant douce, un chiot disparaît deux jours avant de rentrer grâce à une astuce émouvante

Vasco était encore en pleine phase de découverte et d’acclimatation, ce jeune Berger Américain Miniature ayant récemment été adopté et ayant fait un long voyage. Effrayé par une chienne qu’on avait amenée pour contribuer à sa socialisation et qui se montrait pourtant douce avec lui, il s’est enfui en courant, donnant lieu à une quête de 2 jours de la part de sa famille et des membres de la communauté locale.