Un chien se coince la tête dans la roue d'une voiturette de golf et ne peut qu'aboyer sa détresse en espérant qu'on lui vienne en aide

Un chien croisé Beagle et répondant au nom de Teddy s’est intéressé d’un peu trop près à une voiturette, comme celles utilisée sur les parcours de golf, et cela lui a valu de se retrouver en fâcheuse posture. Le quadrupède s’est, en effet, coincé la tête dans l’une des roues du véhicule et il ne lui restait plus qu’à donner de la voix pour appeler à l’aide, rapportait FOX 11 Los Angeles le jeudi 18 janvier.

Située à Westlake Village au nord-ouest de la ville de Los Angeles (Californie), la caserne de pompiers 144 a mobilisé l’une de ses unités sur un sauvetage animalier assez peu commun.

Les faits ont eu lieu hier, jeudi 18 janvier non loin de leurs locaux. Le chien cité plus haut ne parvenait plus à s’extirper de la roue de la voiturette électrique. Sa tête en était totalement prisonnière.

Sa famille a bien essayé de le libérer, mais rien n’y faisait. Démonter la roue n’aurait pas suffi, car le crâne de Teddy était pris au piège entre ses rayons. Ses propriétaires n’ont eu d’autre choix que d’appeler les pompiers.



Los Angeles County Fire Department / Twitter

Ce sont donc les soldats du feu de la FS 144 (Fire Station 144), relevant des services de secours du comté de Los Angeles (Los Angeles County Fire Department - LACoFD), qui ont été envoyés sur les lieux pour secourir le malchanceux canidé.

Leur intervention a été filmée et la vidéo partagée sur les comptes de réseaux sociaux du LACoFD. La voici :

DOG RESCUE/ FS 144 is getting reputation for rescuing our fur babies. They did it again helping “Teddy” ???? out of sticky situation when he got his head stuck in the wheel of a golf cart. Teddy is fine. Nice work FS 144#lacofd #dogrescue pic.twitter.com/c39E5K2t0m

