Un chien ne résiste pas à l’envie de dévorer les chocolats de Pâques de ses propriétaires et se retrouve aux urgences vétérinaires après avoir généré la panique

Une douzaine d’« œufs en chocolat à la crème » et plusieurs « barres de chocolat noir », voilà la quantité ingérée par Bruce, qui n’avait aucune conscience du danger représenté par les chocolats et la théobromine qu’ils contiennent. Par chance, une équipe vétérinaire a pu prendre en charge l’animal et lui sauver la vie.

Vets Now, réseau qui est venu en aide à Bruce et sa famille, rappelait que le « Creme Egg » est la confiserie la plus vendue au Royaume-Uni. Au moment des fêtes de Pâques, les ventes explosent encore plus et la majorité des foyers en ont dans leur maison. Tous les ans, les vétérinaires rappellent que les chocolats doivent être tenus à distance. Même si les propriétaires de Bruce ont pris soin de mettre les chocolats à l’abri du regard du chien, cela n’aura malheureusement pas suffi.

« Nous avions rangé les chocolats de Pâques en haut du garde-manger »

Alisson Rothery, propriétaire du Labradoodle qui vit à Fordinbridge, est la première à sensibiliser aux dangers du chocolat chez les chiens. Comme tous les ans, elle se souvient d’avoir veillé à ranger les gourmandises à un endroit inatteignable par Bruce. Le petit malin en a décidé autrement et est parvenu à escalader le meuble pour dévorer la quasi-totalité du stock de ses propriétaires.

« Le lit de Bruce était rempli d’emballages de Creme Egg et de chocolats »

Alors à l’étage, Alisson s’est rendue au rez-de-chaussée et est tombée sur une scène des plus préoccupantes. Elle confiait : « J’ai trouvé le lit de Bruce rempli d’emballages de Creme Egg et de chocolats. Nous avons dû laisser la porte entrouverte et il a évidemment suivi l’odeur, s’est levé et s’est débrouillé tout seul ».

Si les Creme Eggs sont un danger du fait de leur haute teneur en sucre, ce sont les chocolats noirs qui ont le plus inquiété Alisson. Elle disait « savoir que cela pouvait être pire ». La propriétaire ne savait pas non plus de quand datait l’ingestion et cela était extrêmement angoissant. Elle expliquait : « Je ne pouvais pas être sûre qu’il venait de les manger, s’il les avait mangés plus tôt dans la nuit et depuis combien de temps il les avait dans son système digestif ». Bruce paraissait euphorique et très agité, du fait de la montée de sucre dans son organisme.

« Bruce avait ingéré une quantité toxique »

Bruce a été transféré à la clinique Vets Now Salisbury. Sur place, le chien a reçu une injection en urgence. Le plus dangereux, rappelaient les vétérinaires, est la théobromine, substance extrêmement toxique renfermée dans le chocolat noir. Les symptômes apparaissent généralement rapidement et se traduisent par des vomissements, des diarrhées et parfois des convulsions.

Bruce a finalement pu rentrer chez lui. Grâce à une prise quotidienne de charbon actif, il devrait se remettre rapidement.