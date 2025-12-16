Abandonnée dans une maison vide, une Golden Retriever conduit sa sauveuse vers un poulailler pour sauver ses 8 chiots (vidéo)

Abandonnés dans une maison déserte, 2 chiennes et les chiots de l’une d’elles ont été pris en charge par une agente du service animalier. Malgré des conditions difficiles, la mère a veillé avec dévouement sur sa petite famille, qui a retrouvé sécurité et chaleur au sein d’un refuge spécialisé.

Fin octobre, l’agente Priscilla Wolcott, du service animalier de Fresno en Californie (Fresno Humane Animal Services), avait été informée de l’abandon de 2 chiennes et d’un certain nombre de chiots dans une maison vide d’occupant. Leurs propriétaires avaient déménagé et les avaient laissés sur place.

A son arrivée, Priscilla Wolcott a été joyeusement accueillie par la femelle adulte et sa congénère plus jeune. Ces Golden Retrievers remuaient la queue, comme si elles comprenaient que cette personne était là pour les aider.



@acowolcott / TikTok

Les chiennes n’avaient ni eau ni nourriture à leur disposition. Elles étaient tout bonnement livrées à elles-mêmes.

“Elle m'a immédiatement emmenée là où se trouvaient ses chiots”

L’agente n’a pas pu localiser les chiots dans un premier temps, mais elle a décidé de suivre la maman, qui l’a effectivement guidée vers ses petits. “Elle m'a immédiatement emmenée là où se trouvaient ses chiots”, raconte Priscilla Wolcott à The Dodo . Les 8 bébés se trouvaient dans un coin, à l’intérieur d’un vieux poulailler. L’intervenante a été agréablement surprise de constater qu’ils n’étaient pas maigres. Malgré la faim et la soif, leur courageuse mère les allaitait convenablement et prenait parfaitement soin d’eux.



@acowolcott / TikTok

Priscilla Wolcott pense que leurs propriétaires tenaient un élevage clandestin. "C'était la première fois que je trouvais une famille entière de Golden Retrievers abandonnés sur une propriété", dit-elle.



@acowolcott / TikTok

Elle a pu placer les 10 canidés sans la moindre difficulté dans des cages de transport. Les animaux ont ensuite été transférés au Homeward Bound Golden Retriever Rescue & Sanctuary à Elverta, près de 300 kilomètres plus loin.

@acowolcott With over a decade in animal control, I’ve learned that purebred dogs are far from rare in shelters. Many come to us neglected or abandoned — sometimes even surrendered by the breeders themselves. It’s a reminder that no breed is protected or immune from irresponsible ownership. No animal deserves to exist solely for the purpose of someone’s financial gain or security. And I will always stand by that. #fyp? #goldenretriever #puppiesoftiktok #animalcontrol #adoptdontshop ? What Its like_EverLast_MusikAsik - MusicAsik

“Une maman dévouée”

La mère a été appelée Tabatha par ses bienfaiteurs. Il s’est avéré que l’autre chienne, âgée de 9 mois, était sa fille. Elle répond désormais au nom de Kayla. Quant aux chiots, ils ont 5 semaines.

“Tabatha est une maman dévouée qui ne les quitte que pour de brèves pauses, pour faire la sieste au soleil”, a déclaré Audrey Farrington, directrice du Homeward Bound Golden Retriever Rescue & Sanctuary.

A lire aussi : En adoptant son nouveau chien, cette famille réalise qu’il s’agit du père biologique de son défunt compagnon (vidéo)



Homeward Bound Golden Retriever Rescue & Sanctuary

Tous ont déjà été réservés par des adoptants. Kayla pourra bientôt rejoindre sa nouvelle famille. Pour Tabatha et ses chiots, il faudra attendre que les bébés atteignent l’âge de 8 à 10 semaines.