Un chien marchant seul sur un pont au-dessus d'une rivière gelée interpelle les passants qui lui viennent en aide

Aux Etats-Unis, un policier, un éducateur canin et d’autres passants ont porté secours à une chienne qui marchait seule sur le rebord d’un pont. Au refuge où elle a ensuite été amenée, on pensait avoir fait le plus dur en retrouvant ses propriétaires, mais l’attitude de ces derniers a choqué les bénévoles.

C’est une énorme déception pour Coco et pour ceux qui l’ont prise en charge, mais cette chienne est désormais entre de bonnes mains et recevra tous les soins dont elle a besoin. Elle a été secourue alors qu’elle marchait dangereusement sur un pont, entre le parapet et le vide, rapportait WMUR News 9 le mardi 3 janvier.

La découverte de la chienne croisée à la robe bringée a été faite le dimanche 1er janvier vers 15h30 à Shelburne, dans le New Hampshire, par un membre de la police d’Etat locale (New Hampshire State Police). L’officier Neil Chapdelaine a reçu l’aide d’un éducateur canin et d’autres personnes qui passaient par là pour immobiliser le canidé et l’empêcher de tomber dans les eaux glacées de la rivière Androscoggin.



La chienne a ensuite été emmenée au refuge de l’association Riverside Animal Rescue, situé à Lunenburg dans le Vermont voisin. Le toutou n’étant pas identifié, la police et les bénévoles ont mené l’enquête pour tenter de retrouver ses propriétaires. Un appel à témoin a été lancé dans ce sens sur les réseaux sociaux.



Ses maîtres ont finalement été localisés, comme l’annonçaient les forces de l’ordre dans une mise à jour sur Facebook le lendemain. Une nouvelle qui a réjoui de nombreux internautes, mais ces derniers ont déchanté 24 heures plus tard.

Victime d’un abandon

Sur la page Facebook de Riverside Animal Rescue, on apprenait, en effet, le mardi 3 janvier que la famille de la chienne, appelée Coco, ne voulait plus d’elle et qu’elle l’avait sciemment abandonnée dans le secteur.

L’association ajoutait que Coco allait bientôt passer un examen comportemental et être traitée par un vétérinaire. Elle ne pourra donc pas être proposée à l’adoption avant plusieurs semaines.

En attendant, elle est en sécurité et l’équipe du refuge en prend bien soin. Celle-ci fera tout pour lui trouver une famille aimante dès qu’elle sera prête.