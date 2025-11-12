Son chien prend peur et se cache dès qu’elle cuisine à cause d’un incident vieux d’un an (vidéo)

Derrière le regard expressif et attendrissant de Snoopy se cache une peur bien réelle, née d’un incident survenu il y a un an. La maîtresse de cette chienne a récemment partagé une vidéo touchante qui a fait réagir sa communauté de fans sur Instagram.

Snoopy, une adorable chienne croisée Border Collie / Caniche, est la vedette du compte Instagram “@its_snoopydogg” où ses aventures quotidiennes sont suivies par plus de 6000 followers.

Nous vous avions déjà parlé d’elle dans un article précédent, alors qu’elle s’était liée d’amitié avec un autre chien, un Golden Retriever en l’occurrence, lors d’un voyage en avion.

Snoopy vit à Dallas, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), avec sa maîtresse Reese Macdonald. Cette dernière a récemment posté une vidéo montrant la chienne visiblement inquiète, voire terrifiée, et cachée sous un évier. Une séquence relayée par Newsweek et que voici :

La raison de sa peur est expliquée dans le texte incrusté : “POV [point de vue] : Votre chien se cache chaque fois que vous cuisinez parce que vous avez déclenché l’alarme incendie il y a un an.”

Cet évènement pourrait paraître banal, mais il ne l’a pas été pour Snoopy. Cela a été une expérience traumatisante pour la chienne, qui a ainsi développé une réaction systématique de panique associée au son émis par le détecteur de fumée.

“Elle a toujours été assez sensible aux bruits forts et se cache sous le lavabo de notre salle de bain, que nous appelons son ‘lieu sûr’”, ajoute sa propriétaire.

Reese Macdonald est revenue de manière plus détaillée sur l’incident en question et ses conséquences actuelles sur son amie à 4 pattes. “Lorsque c'était arrivé il y a un an, elle avait paniqué et n'avait pas voulu sortir pendant un moment, se souvient la propriétaire de Snoopy. C'était assez triste. Maintenant, quand je cuisine des plats un peu plus bruyants, comme du steak, ou lorsque la cuisinière fait certains bruits, elle part se cacher.”

Récompenses, patience et constance

Espérons que Snoopy finira par surmonter cette crainte avec le temps et surtout l’aide de sa famille.

Dans ce genre de situation, les spécialistes conseillent d’exposer graduellement le chien au bruit qui lui fait peur, tout en associant chacune de ces expériences à un élément positif : friandises, jeux… Avec de la patience et de la constance, il est possible d’apprendre à l’animal à se sentir plus en sécurité malgré ces sons stressants.